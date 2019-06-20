مواعيد مباريات الجولة الأُولى بكأس الأمم الإفريقية 2019 بمرحلة المجموعات

تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية بنسختها الجديدة 2019 وهذه المرة في عرين القارة الكروي مصر، وينظر المصريون دائماً لبطولة كأس الأمم الإفريقية على أنها البطولة الخاصة بالفراعنة والتي حقق فيها منتخب مصر كروياً على مدار تاريخها رقماً صعب أن يتكرر من قبل أي منتخب إفريقي أخر، فلقد استطاع أبناء الفراعنة أن يحصدوا اللقب سبع مرات وينتظرون قطعاً وهم أكثر الفرق المرشحة لذلك حصد اللقب للمرة الثامنة، وهذه المرة على أرضهم ووسط جمهورهم .

وتضم النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 24 منتخب إفريقي، تتقارب مستوياتهم وبشدة مما قد يُضفي على البطولة هذه النسخة قوة وندية كبيرة، وتُعد أبرز المنتخبات المرشحة للقب منتخبات مصر والكاميرون والسنغال والمغرب ونيجيريا، وفيما يلي سوف نوضح لكم مواعيد كافة مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 وذلك لمباريات الجولة الأولى للبطولة بمرحلة المجموعات، كما هو مُقر من قبل اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر .

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 – الجولة الأولى مرحلة المجموعات

يفتتح المنتخب المصري المُضيف مباريات كأس أمم إفريقيا بمباراة الافتتاح المقرر لها يوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولي بمظهره الجديد في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة 11 مساءً بتوقيت السعودية وذلك ضد زيمبابوي .

ثم تتوالى بعدها مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بمرحلة المجموعات، ابتداء من يوم السبت من بداية الأسبوع، وتنتهي مباريات تلك الجولة يوم الثلاثاء من الأسبوع ذاته وتضم قائمة تلك المباريات، اللقاءات الكروية التالية :

الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا السبت الموافق 22-6-2019 بالساعة 4.30 مساءً بتوقيت القاهرة 5.30 مساءً بتوقيت السعودية .

نيجيريا ضد بوروندي السبت 22-6-2019 بالساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية .

غينيا ضد مدغشقر السبت 22-6-2019 بالساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة 11 مساءً بتوقيت السعودية .

ويوم الأحد 23-6-2019 تلتقي المغرب ضد ناميبيا الساعة 4.30 مساءً بتوقيت القاهرة 5.30 مساءً بتوقيت السعودية .

السنغال ضد تنزانيا الأحد 23/6 في تمام الساعة 7 مساء القاهرة و 8 مساء السعودية .

الجزائر ضد كينيا يوم الأحد 23/6 الساعة 10 من مساء القاهرة و 11 من مساء السعودية .

كوت ديفوار ضد جنوب إفريقيا الاثنين 24-6 في تمام الساعة 4.30 من مساء القاهرة 5.30 من مساء السعودية .

تونس ضد أنجولا يلتقيان في تمام الساعة 7 مساء القاهرة 8 مساء السعودية يوم الاثنين 24-6-2019 .

مالي ضد موريتانيا الاثنين 24-6-2019 بتمام الساعة 10 مساء القاهرة و 11 مساء السعودية .

الكاميرون ضد غينيا بيساو يوم الثلاثاء الموافق 25-6-2019 الساعة 7 مساء القاهرة و 8 مساء السعودية .

ثم تُختتم مباراة الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا 2019 بمصر يوم الثلاثاء الموافق 25-6-2019 بلقاء غانا ضد بنين الساعة 10 من مساء القاهرة والساعة 11 من مساء السعودية .