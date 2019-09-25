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مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين ..  صدامات قوية  أبرزها الأهلي والنصر

جدول مباريات دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين الجولة الخامسة

بواسطة سمير زيادة 0
مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين

بات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين محطّ أنظار عشاق كرة القدم الخليجية ، وتحظى متابعة مباريات الدوري على اهتمام الكثيرون ، ويبحثون باستمرار عن مواعيد المباريات ، وفي هذه المقال ننشر مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين التي تنطلق مساء غد الخميس 26/9/2019 التي تشهد صدامات قوية وابرزها إحدى كلاسيكيات الدوري السعودي وهي مباراة الأهلي والنصر في جدة ، إضافة للقاء المنتظر الذي يجمع الاتحاد والشباب ، فيما سوف تكون مواجهة الهلال سهلة إلى حد ما مع ضيفه نادي التعاون.



مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين


جدول مباريات الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيما يلي ننشر جدول مباريات الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019/2020 ، وننوه إلى أن جميع التوقيتات حسب توقيت القاهرة :

التاريخالمباراةالملعبالتوقيت/ توقيت القاهرة
الخميس 26/9/2019أبها * الاتفاقمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية5:45 مساء
الخميس 16/9/2019الهلال * التعاونجامعة الملك سعود في الرياض7:15 مساء
الجمعة 27/9/2019الشباب * الاتحادالملك فهد الدولي في الرياض5:25 مساءً
الجمعة 27/9/2019الوحدة * الفتحالملك عبد العزيز في مكة7:15 مساء
الجمعة 27/9/2019الأهلي * النصرمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة7:15 مساء
السبت 28/9/2019الفيصلي * العدالةالملك سلمان5:30 مساءً
السبت 28/9/2019الحزم * ضمكملعب الحزم17:35 مساءً
السبت 28/9/2019الرائد / الفيحاءالملك عبد الله ببريدة7:15 مساء

فيما يلتقي يوم الثلاثاء 1/10/2019 فريقي الاتحاد والتعاون في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية وتقام على ملعب الملك عبد الله الدولي بتمام الساعة 7:10 مساء.



ترتيب دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الجولة الرابعة

يتصدر الزعيم بنتيجة مباريات الجولة الرابعة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ، يليه الفيصلي برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن الهلال ، في حين يحتل حامل اللقب النصر المرتبة الخامسة برصيد 7 نقاط ، وفيما يلي الترتيب الكامل للدوري السعودي للمحترفين قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة لهذا الموسم:

ترتيب دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الجولة الرابعة


سمير زيادة

    حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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