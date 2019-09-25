مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين ..  صدامات قوية  أبرزها الأهلي والنصر

بات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين محطّ أنظار عشاق كرة القدم الخليجية ، وتحظى متابعة مباريات الدوري على اهتمام الكثيرون ، ويبحثون باستمرار عن مواعيد المباريات ، وفي هذه المقال ننشر مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين التي تنطلق مساء غد الخميس 26/9/2019 التي تشهد صدامات قوية وابرزها إحدى كلاسيكيات الدوري السعودي وهي مباراة الأهلي والنصر في جدة ، إضافة للقاء المنتظر الذي يجمع الاتحاد والشباب ، فيما سوف تكون مواجهة الهلال سهلة إلى حد ما مع ضيفه نادي التعاون.







مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين







جدول مباريات الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيما يلي ننشر جدول مباريات الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019/2020 ، وننوه إلى أن جميع التوقيتات حسب توقيت القاهرة :

التاريخ المباراة الملعب التوقيت/ توقيت القاهرة الخميس 26/9/2019 أبها * الاتفاق مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية 5:45 مساء الخميس 16/9/2019 الهلال * التعاون جامعة الملك سعود في الرياض 7:15 مساء الجمعة 27/9/2019 الشباب * الاتحاد الملك فهد الدولي في الرياض 5:25 مساءً الجمعة 27/9/2019 الوحدة * الفتح الملك عبد العزيز في مكة 7:15 مساء الجمعة 27/9/2019 الأهلي * النصر مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة 7:15 مساء السبت 28/9/2019 الفيصلي * العدالة الملك سلمان 5:30 مساءً السبت 28/9/2019 الحزم * ضمك ملعب الحزم 17:35 مساءً السبت 28/9/2019 الرائد / الفيحاء الملك عبد الله ببريدة 7:15 مساء

فيما يلتقي يوم الثلاثاء 1/10/2019 فريقي الاتحاد والتعاون في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية وتقام على ملعب الملك عبد الله الدولي بتمام الساعة 7:10 مساء.







ترتيب دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الجولة الرابعة

يتصدر الزعيم بنتيجة مباريات الجولة الرابعة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ، يليه الفيصلي برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن الهلال ، في حين يحتل حامل اللقب النصر المرتبة الخامسة برصيد 7 نقاط ، وفيما يلي الترتيب الكامل للدوري السعودي للمحترفين قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة لهذا الموسم: