مواعيد مباريات الجولة 30 بالدوري السعودي للمُحترفين | الهلال ضد الشباب والنصر ضد الباطن

الجولة الثلاثين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ” الدوري السعودي للمحترفين ” هي الجولة الخاتمة النهائية لمارثون طويل لموسم كروي قوي للغاية بالكرة السعودية، ونحن من هنا سوف نوضح إليكم مواعيد جميع مباريات تلك الجولة النهائية والتي سوف يتحدد بنهاية مباريتها البطل المُتوج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين 2019 .

ورغم أن الجولة 30 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، تضم العديد من اللقاءات الكروية إلا أن أهمها على الإطلاق وبلا منافس مباريتان، هما المباراة التي تجمع فريق النصر ضد فريق الباطن، والمباراة الثانية، والتي تجمع فريق الهلال ضد فريق الشباب، حيث أن مع نتائج هاتين المباراتين يتحدد بطل الدوري السعودي .

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي

تتمثل لقاءات الفرق السعودية بالجولة 30 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم 2019 في اللقاءات التالية، والتي سوف تُقام جميعاً في موعد واحد بسبب أنها الجولة الختامية للبطولة حيث تُقام اللقاءات التالية :

فريق التعاون ضد فريق الفيصلي .

فريق الفتح ضد فريق الرائد .

فريق الأهلي ضد فريق الاتفاق .

فريق القادسية ضد الحزم .

فريق ألفيحاء ضد فريق الوحدة .

فريق أحد ضد فريق الاتحاد .

ثم يأتي اللقاء الهام الذي يجمع فريق الشباب صاحب المركز الثالث ببطولة الأمير محمد بن سلمان برصيد 54 نقطة ضد غريمه التقليدي الهلال صاحب المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 66 نقطة .

ونأتي للقاء الثاني المهم الجامع بين فريق النصر صاحب الصدارة برصيد 67 نقطة ضد فريق الباطن القابع بالمركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة .