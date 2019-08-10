مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الأحد 11 أغسطس| يتصدرها لقاء الكبار مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

انطلقت يوم الجمعة التاسع من شهر أغسطس 2019 أولى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتم افتتاح لقاءات أقوى دوريات العالم على الإطلاق بمباراة جمعت ليفربول ضد فريق نورويتش العائد لدوري الأضواء هذا الموسم، لكن الفريق الصاعد لم يستطيع أن يصمد أمام بطل أوروبا 2019 ووصيف موسم الدوري المنقضي، وتمكن الريدز من تحقيق فوز عريض على نورويتش بنتيجة أربعة أهداف لهدف.

ويوم الأحد 11 أغسطس غداً يشهد مباريات اليوم الثالث لبطولة الدوري الانجليزي ويجمع عدد من اللقاءات القوية جداً، لكن قطعاً أقواها على الإطلاق المباراة المنتظرة والتي تجمع مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، فيها بنا نتعرف على مواعيد المباريات باليوم الثالث من الدوري الانجليزي غدا 11-8-2019 بتوقيت مصر وبتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات الأحد 11-8-2019 بالدوري الإنجليزي

يتم افتتاح مباريات الأحد بالدوري الإنجليزي، بلقاء يجمع فريق ليستر سيتي القوي ضد فريق وولفرهامبتون، وجاءت معظم التوقعات على مراهنات الدوري الإنجليزي بفوز ليستر سيتي بنسبة 43% والتعادل 30% اما فوز وولفرهامبتون فجاء بنسبة 27%، وينطلق اللقاء الأحد الساعة 3 مساء القاهرة 4 مساء السعودية.

ثم نأتي للقاء الثاني غدا بالدوري الإنجليزي ويجمع فريق نيوكاسل يونايتد ضد الأرسنال بالسعة الثالثة أيضاً بتوقيت القاهرة عصراً الرابعة مساء السعودية، وجاءت النسب المرجحة لفوز الأرسنال أعلى بنسبة 52% والتعادل بنسبة 26% بينما فوز نيوكاسل بنسبة 22%.

ثم نأتي للقاء الكبار والذي يجمع فريق مانشستر يونايتد ضد تشيلسي غداً الأحد 10-8-2019 وذلك بالساعة الخامسة والنصف مساء القاهرة 6.30 مساء السعودية، وجاءت نسب ترجيح فوز مان يونايتد عالية جداً بنسبة 44% والتعادل بنسبة 29% بينما فوز تشيلسي بنسبة 27%.