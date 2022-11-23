مواعيد مباريات الدوري العراقي 2023/2022 بتوقيت ألمانيا

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد مباريات الدوري العراقي 2022 بتوقيت ألمانيا مواعيد مباريات الدوري العراقي 2022 بتوقيت ألمانيا

تتواصل مباريات الدوري الممتاز العراقي حاليًا وسط منافسة قوية على لقب البطولة من عدة أندية كبيرة وعريقة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات الدوري العراقي 2022-2023 بتوقيت ألمانيا في كل مرحلة من مراحل البطولة، حيث تتواجد جماهير عراقية كبيرة في كل المدن الألمانية تتابع الدوري المحلي العراقي، من الجدير بالذكر أن النادي الأكثر فوزًا ببطولة الدوري العراقي هو نادي الزوراء، وبطل النسخة الماضية هو نادي الشرطة.

مواعيد مباريات الدوري العراقي 2023 بتوقيت ألمانيا

  1. تُقام مواعيد جدول مباريات الدوري العراقي 2023 بتوقيت ألمانيا الجولة السادسة على يومين الخميس والجمعة 24 و25 نوفمبر 2022 بواقع خمس مباريات في اليوم.
  2. من أقوى مباريات الجولة الثالثة مباراة القوة الجوية والحدود وهي على صدارة جدول الترتيب، الجوية هو الأول برصيد 13 نقطة، الحدود الثالث وله 11 نقطة، موعد تلك المباراة عند الساعة 5 مساء الخميس بتوقيت ألمانيا.

  3. مواعيد مباريات الدوري العراقي 2023 بتوقيت برلين ألمانيا
    مواعيد مباريات الدوري العراقي 2023 بتوقيت برلين ألمانيا
  4. مباراة الزوراء والنفط ستكون آخر مباريات الجولة السادسة، وهي بين صاحب المركز الثاني نادي الزوراء برصيد 12 نقطة، والنفط الذي لديه نقطة واحدة في المركز الثامن عشر، تبدأ في الخامسة مساء الجمعة بتوقيت برلين عاصمة ألمانيا.
مواعيد مباريات الدوري العراقي 2023 بتوقيت ألمانيا
المباراة الموعد بتوقيت برلين
يوم الخميس 24 نوفمبر 2022
مباراة نفط الوسط والديوانية 12.30 ظهرا
مباراة الطلبة ودهوك 12.30 ظهرا
مباراة نفط البصرة ونفط ميسان 4 مساء
مباراة النجف ونوروز 5 مساء
مباراة القوة الجوية والحدود 5 مساء
يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022
مباراة القاسم وزاخو 12.30 ظهرا
مباراة الكهرباء والكرخ 12.30 ظهرا
مباراة أربيل والشرطة 12.30 ظهرا
مباراة كربلاء والصناعة 5 مساء
مباراة الزوراء والنفط 5 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت الدنمارك

أخبار الرياضة

مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت عمان 2022