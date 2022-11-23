مواعيد مباريات الدوري العراقي 2023/2022 بتوقيت ألمانيا

تتواصل مباريات الدوري الممتاز العراقي حاليًا وسط منافسة قوية على لقب البطولة من عدة أندية كبيرة وعريقة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات الدوري العراقي 2022-2023 بتوقيت ألمانيا في كل مرحلة من مراحل البطولة، حيث تتواجد جماهير عراقية كبيرة في كل المدن الألمانية تتابع الدوري المحلي العراقي، من الجدير بالذكر أن النادي الأكثر فوزًا ببطولة الدوري العراقي هو نادي الزوراء، وبطل النسخة الماضية هو نادي الشرطة.

مواعيد مباريات الدوري العراقي 2023 بتوقيت ألمانيا

تُقام مواعيد جدول مباريات الدوري العراقي 2023 بتوقيت ألمانيا الجولة السادسة على يومين الخميس والجمعة 24 و25 نوفمبر 2022 بواقع خمس مباريات في اليوم. من أقوى مباريات الجولة الثالثة مباراة القوة الجوية والحدود وهي على صدارة جدول الترتيب، الجوية هو الأول برصيد 13 نقطة، الحدود الثالث وله 11 نقطة، موعد تلك المباراة عند الساعة 5 مساء الخميس بتوقيت ألمانيا. مباراة الزوراء والنفط ستكون آخر مباريات الجولة السادسة، وهي بين صاحب المركز الثاني نادي الزوراء برصيد 12 نقطة، والنفط الذي لديه نقطة واحدة في المركز الثامن عشر، تبدأ في الخامسة مساء الجمعة بتوقيت برلين عاصمة ألمانيا.