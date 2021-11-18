مواعيد مباريات الدوري الكويتي اليوم الجمعة 2021/11/19

تنطلق مباريات الدوري الكويتي 2022/2021 من اليوم الجمعة 18 نوفمبر وافتتاحية مباريات الجولة الأولى من البطولة الأقوى في لعبة كرة القدم على مستوى دولة الكويت، وتُقام اليوم الجمعة مباراة تجمع بين نادي كاظمة والفحيحيل.

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على أن تُقام يوم السبت مباراتين، وتُقام يوم الأحد مباراتين في ختام الجولة الأولى من دوري STC الكويتي الممتاز، من الجدير بالذكر أن حامل لقب البطولة هو نادي العربي. ومن الجدير بالذكر أن العربي والقادسية يتقاسمان صدارة أكثر الأندية فوزا بالدوري الكويتي بعدد 17 لقبا لكل فريق، يليهم الكويت بعدد 16 لقبًا.

مواعيد مباريات الدوري الكويتي اليوم

موعد مباراة كاظمة والفحيحيل سوف يكون عند الساعة 6.40 مساء بتوقيت الكويت، على ملعب الصداقة، حيث يبحث كل فريق عن تحقيق أول ثلاث نقاط في المسابقة، نادي العربي حامل اللقب يفتتح مباريات السبت في دوري STC الكويتي، عندما يلاقي التضامن على ملعب صباح السالم.