مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لكوبا أمريكا 2019 للمنتخبات الثمانية المُتأهلة

انتهت مرحلة المجموعات من الدور الأول لبطولة كوبا أمريكا 2019، وشهد الدور الأول أداءً مُتواضعاً من المنتخبات الكبيرة وكان في مقدمتها الأرجنتين التي صعدت بصعوبة للدور ربع النهائي بعد هزيمة من المنتخب الكولومبي الذي أظهر أداء قوي في مبارياته الثلاث بالدور الأول ثم تعادل التانجو مع منتخب باراغواي واستطاع الفوز على المنتخب القطري ليصعد للدور الثاني برصيد 4 نقاط ثانياً عن المجموعة الثانية .

ولم يكن المنتخب البرازيلي رغم نجاحه في حصد سبع نقاط من فوزين وتعادل بالمستوى المُنتظر منه خاصة وهو يلعب على أرضه ووسط وجماهيره، وظهر منتخبي باراغواي وقطر بأداء مُرضي لمتابعيهم خاصة المنتخب القطري ذات التاريخ المحدود في مثل تلك البطولات الكبرى، وانتهت مرحلة المجموعات لتبدأ المرحلة الأهم من الدور ربع النهائي والتي تضم ثماني منتخبات ولا تقبل مبارياتها أنصاف الحلول فإما الفوز أو الخروج، والآن نستعرض لكم مواعيد المباريات الأربع للفرق الثماني الصاعدة والمتأهلة للدور ربع النهائي لكأس كوبا أمريكا .. فهيا بنا نتعرف على التفاصيل .

مواعيد مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا

بداية يجب أن نُحيطك علماً، أن المنتخبات الثماني التي تمكنت ونجحت من التأهل للدور ربع النهائي ببطولة كوبا أمريكا 2019، هي ستة منتخبات صعدت بصفتها تحتل المركزين الأول والثاني عن المجموعة وهي منتخبات البرازيل أول وفنزويلا ثاني عن المجموعة الأولى، وكولومبيا أول والأرجنتين ثاني عن المجموعة الثانية، وأوروجواي أول وشيلي ثاني عن المجموعة الثالثة .

ثم تمكن منتخب بيرو من التأهل كأفضل ثالث من المجوعة الأولى ومنتخب باراغواي كأفضل ثالث من المجموعة الثانية، وهذا ما تنص عليه لوائح البطولة التي تستكمل الثماني فرق المتأهلة بفريقين كأفضل ثالث بالترتيب .

وتأتي أُولى لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، بلقاء المنتخب البرازيلي ضد منتخب باراغواي يوم الجمعة الموافق 28-6-2019 الساعة الثانية والنصف من صباح القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت السعودية صباحاً .

ثم يعقبه يوم الجمعة أيضاً 28-6-2019 الساعة التاسعة من مساء القاهرة العاشرة من مساء السعودية لقاء كبير ومنتظر يجمع منتخب فنزويلا ضد منتخب الأرجنتين .

ويوم السبت 29-6-2019 يشهد لقاء منتخب كولومبيا وتشيلي الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية، ثم اللقاء الثاني يوم السبت أيضاً ويجمع منتخب أوروجواي ضد منتخب بيرو الساعة التاسعة من مساء القاهرة والعاشرة من مساء السعودية .