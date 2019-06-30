مواعيد مباريات الدور قبل النهائي لكوبا أمريكا 2019 | شامل لقاء البرازيل ضد الأرجنتين وتشيلي ضد بيرو

أوشكت بطولة كوبا أمريكا 2019 والمُقامة في بلاد السيليساو بالبرازيل أن تُسدل أستارها عن أحد أكثر بطولات القارة الأمريكية الجنوبية إثارة وتشويق ومفاجآت، فلقد تغير الحال أكثر من مرة منذ دور المجموعات بكوبا أمريكا حتى الوصول للدور قبل النهائي، فمن كان يتوقع أن منتخب كولومبيا الذي استطاع قهر الأرجنتين والحصول على النقاط التسع كاملة من ثلاث لقاءات بالمجموعة الثانية والتي كانت تضم كولومبيا والأرجنتين وباراجواي وقطر، أن تخرج على يد تشيلي .

ومن كان يظن أو يتوقع أن منتخب أوروجواي والذي تصدر المجموعة الثالثة، يغادر البطولة ويُقصى عن الوصول للمربع الذهبي على يد بيرو الذي صعد عن المجموعة الأولى فقط كأفضل ثالث، والآن أصبحت الحقيقة الكُروية تؤكد، أن هناك أربعة منتخبات تمكنوا من الصعود للمربع الذهبي وما تلبث الأيام أن تمر ويُتوج منهم حتماً بطلاُ لكوبا أمريكا بالنسخة الحالية بالبرازيل 2019، وتلك المنتخبات هي منتخب البلد المُضيف البرازيل والمنتخب الأرجنتيني ومنتخب تشيلي ومنتخب بيرو، فهيا بنا نتعرف على مواعيد مباريات الدور نصف النهائي أو ما يُطلق عليه قبل النهائي ببطولة كوبا أمريكا .

مواعيد مباريات الدور نصف النهائي لكوبا أمريكا 2019

بداية علينا أن نعلم، أن مسار بطولة كوبا أمريكا وما نتج عنه من نتائج للمباريات، أسفر عن لقاء يجمع منتخب البرازيل ضد منتخب الأرجنتين في الدور قبل النهائي في مُفارقة كُروية كان الجميع يتمناها في النهائي، وفي الدور ذاته يلتقي فريق تشيلي حامل اللقب والذي من المُحتمل أن يظفر بالبطولة هذة النسخة أيضاً بعد أداءه القوي والرائع، ضد منتخب بيرو الذي تمكن أن يُقصي وفي مفاجئة كبيرة منتخب أوروجواي بضربات الترجيح .

ويلتقي المنتخب البرازيلي ضد منتخب الأرجنتين، يوم الأربعاء من هذا الأسبوع الموافق 3-7-2019 الساعة 2.30 من صباح توقيت القاهرة، و3.30 من صباح توقيت السعودية .

وبعدها بيوم، وتحديداً يوم الخميس من الأسبوع الجاري أيضاً الموافق 4-7-2019، يلتقي منتخب بيرو ضد منتخب تشيلي الساعة الثانية والنصف من توقيت القاهرة صباحاً، والثالثة والنصف من توقيت السعودية صباحاً .