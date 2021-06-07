يواصل منتخب السعودية مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، حيث يسعى الأخضر السعودي إلى المحافظة على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات والتي سوف يشارك فيها 12 منتخبا، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات السعودية القادمة في تصفيات المونديال، تحديدا في تلك المرحلة قبل الأخيرة، ينافس منتخب السعودية على صدارة مجموعته منتخب أوزبكستان، بينما ابتعد المنتخب الفلسطيني عن المنافسة على بطاقات المونديال.

ترتيب مجموعة منتخب السعودية الآن قبل مبارياته المتبقية في التصفيات

قبل مواعيد مبارياته القادمة، يتصدر منتخب السعودية جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة ويتبقى له مباراتان، ويأتي منتخب أوزبكستان في المركز الثاني برصيد 12 نقطة ويتبقى له مباراتين، منتخب فلسطين يأتي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتبقى له مباراة، منتخب سنغافورة في المركز الرابع وله 7 نقاط، منتخب اليمن في المركز الأخير برصيد 5 نقاط ومتبقي له مباراتان.

مواعيد مباريات السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022

المباريات المتبقية لمنتخب السعودية في تصفيات المونديال المجموعة الرابعة مباراتان ضد سنغافورة وأوزبكستان، ويتوجب على الأخضر الفوز بالنقاط الستة للمباراتين، بينما المباريات المتبقية لمنتخب أوزبكستان سوف تكون ضد اليمن والسعودية، مواعيد مباريات السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022:

يوم الجمعة 11 يونيو 2021 مباراة السعودية وسنغافورة الساعة 9 مساء.

يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 مباراة السعودية وأوزبكستان الساعة 9 مساء.