مواعيد مباريات العراق القادمة في تصفيات المونديال ضد (هونج كونج، إيران، كمبوديا)

توقيت مباراة العراق القادمة ينتظره الجميع من جماهير الأخضر وكل الجماهير الآسيوية ضمن مشوار تصفيات كأس العالم مونديال 2022 عن القارة الآسيوية، حيث يتبقى للمنتخب العراقي ثلاث مباريات على نهاية المرحلة الثانية وقبل الأخيرة من التصفيات، يتصدر الأخضر العراقي مجموعته الثالثة من التصفيات على حساب منتخبات إيران والبحرين وهونج كونج وكمبوديا، يذكر أنه يتأهل للمرحلة الحاسمة، المنتخبات الثمانية أوائل المجموعات، وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

مواعيد مباريات العراق القادمة في تصفيات المونديال

لعب منتخب العراق الأول حتى الآن خمس مباريات في تصفيات كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة، المباريات المتبقية لأسود الرافدين ثلاثة، يتصدر الأخضر مجموعته برصيد 11 نقطة، موعد مباراة العراق القادمة ضد هونج كونج ستكون يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، مباراة العراق القادمة ضد كمبوديا يوم 12 نوفمبر 2020، مباراة العراق الثالثة الأخيرة ستكون ضد إيران يوم 17 نوفمبر 2020، ومن المرتقب أن تكون مباراة العراق وإيران حاسمة على بطاقة التأهل للمرحلة الفاصلة، إذا اعتبرنا أن الأخضر سوف يحسم الست نقاط الخاصمة بمباراتي هونج كونج وكمبوديا.