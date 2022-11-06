يخوض منتخب العراق الأول خلال الشهر الجاري عدة مباريات ودية دولية، ضمن برنامج إعداد الأخضر لبطولة كأس الخليج القادمة 2023 (خليجي 25) التي تُقام في مدينة البصرة يناير القادم، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات العراق القادمة في شهر نوفمبر 2022، يقود المنتخب العراقي في تلك المباريات المدير الفني الوطني راضي شنيشل، على أن يتولى المدير الفني الإسباني خيسوس كاساس مهتمه في تدريب المنتخب العراقي بعد ذلك.
مواعيد مباريات العراق القادمة في نوفمبر 2022
- جدول مواعيد مباريات منتخب العراق الودية القادمة في إسبانيا خلال نوفمبر سوف تبدأ يوم بمواجهة المكسيك يوم 9 نوفمبر، ومنتخب المكسيك من المنتخبات المشاركة في كأس العالم.
- مباراة العراق القادمة في إسبانيا سوف تكون ضد الإكوادور.
- يسافر منتخب العراق إلى إسبانيا يوم 7 نوفمبر.
- بعد عودة الأخضر للعراق سيلعب مباراة ودية ثالثة ضد كوستاريكا.
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- تذيع تلك المباريات قناة الرابعة الرياضية العراقية.
- مواعيد مباريات العراق القادمة:
– لعبة العراق والمكسيك يوم 9 نوفمبر 2022.
– مباراة العراق والإكوادور يوم 12 نوفمبر 2022.
– مباراة العراق وكوستاريكا يوم 17 نوفمبر 2022.