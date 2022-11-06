يخوض منتخب العراق الأول خلال الشهر الجاري عدة مباريات ودية دولية، ضمن برنامج إعداد الأخضر لبطولة كأس الخليج القادمة 2023 (خليجي 25) التي تُقام في مدينة البصرة يناير القادم، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات العراق القادمة في شهر نوفمبر 2022، يقود المنتخب العراقي في تلك المباريات المدير الفني الوطني راضي شنيشل، على أن يتولى المدير الفني الإسباني خيسوس كاساس مهتمه في تدريب المنتخب العراقي بعد ذلك.

مواعيد مباريات العراق القادمة في نوفمبر 2022