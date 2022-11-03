نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد القادسية في بطولة كأس أمير الكويت 2023 في النسخة القادمة، ومسار نادي القادسية في كأس الأمير، من الجدير بالذكر أن نادي القادسية هو النادي الأكثر فوزًا ببطولة كأس الأمير الكويتي بالتساوي مع النادي العربي، وقد حقق كل فريق البطولة 16 مرة.

مواعيد مباريات القادسية في كأس أمير الكويت 2023

تبدأ مواعيد جدول مباريات القادسية القادمة في كأس أمير الكويت 2023 بداية من دور الستة عشر (ثمن النهائي)، فريق واحد لن يلعب في هذا الدور، وهو بطل النسخة الماضية نادي كاظمة، الذي يبدأ مشاركاته من الدور ربع النهائي، مباراة القادسية والساحل سوف تكون أولى مباريات القادسية في كأس الأمير (دور 16) تُقام يوم 25 يناير 2022، الفائز من مباراة القادسية والساحل سوف يلتقي الفائز من مباراة خيطان والفحيحيل في دور الثمانية.