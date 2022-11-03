مواعيد مباريات القادسية في كأس أمير الكويت 2023

بواسطة محمود عطا الله
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نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد القادسية في بطولة كأس أمير الكويت 2023 في النسخة القادمة، ومسار نادي القادسية في كأس الأمير، من الجدير بالذكر أن نادي القادسية هو النادي الأكثر فوزًا ببطولة كأس الأمير الكويتي بالتساوي مع النادي العربي، وقد حقق كل فريق البطولة 16 مرة.

مواعيد مباريات القادسية في كأس أمير الكويت 2023

تبدأ مواعيد جدول مباريات القادسية القادمة في كأس أمير الكويت 2023 بداية من دور الستة عشر (ثمن النهائي)، فريق واحد لن يلعب في هذا الدور، وهو بطل النسخة الماضية نادي كاظمة، الذي يبدأ مشاركاته من الدور ربع النهائي، مباراة القادسية والساحل سوف تكون أولى مباريات القادسية في كأس الأمير (دور 16) تُقام يوم 25 يناير 2022، الفائز من مباراة القادسية والساحل سوف يلتقي الفائز من مباراة خيطان والفحيحيل في دور الثمانية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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