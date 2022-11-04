تترقب الجماهير موعد مباراة الهلال القادمة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك سلمان”، حيث يبحث الهلال كعادته عن الفوز بتلك البطولة، نستعرض معكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات الهلال في كأس الملك السعودي 2023، حيث تبدأ البطولة الأغلى من الدور ثمن النهائي، بمشاركة أندية دوري روشن فقط، بطل النسخة الماضية هو نادي الفيحاء.

جدول مباريات الهلال في كأس الملك السعودي 2023

يبدأ جدول مواعيد مباريات الهلال القادمة في كأس الملك السعودي 2023 بداية من شهر ديسمبر 2022، مسار الهلال في كأس الملك يبدأ بمباراة هامة ضد الاتفاق وتقام أحد أيام 20 أو 21 أو 22 ديسمبر 2022، الفائز يلتقي مع الفائز من مباراة الفتح والطائي في الدور ربع النهائي أحد أيام 13 أو 14 مارس 2023.

موعد مباراة الهلال القادمة في كأس الملك 2023:

دور 16 من 20-22 ديسمبر 2022:

مباراة الهلال والاتفاق.

دور 8 من 13-14 مارس 2022:

الهلال او الاتفاق ضد الفتح أو الطائي.

نصف النهائي من 23-24 أبريل 2023.

الهلال أو الاتفاق أو الفتح أو الطائي ضد الاتحاد أو الشباب أو الفيحاء أو الخليج.