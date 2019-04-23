يشهد اليوم الثلاثاء 23/4/2019 مجموعة من المباريات الهامة في عدد من الدوريات والمسابقات العربية والاجنبية في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وننشر مواعيد مباريات اليوم لأبرز المسابقات والدوريات العربية والأجنبية والقنوات الناقلة، وأبرز هذه اللقاءات، مواجهات الجولة الرابعة لدور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا، والمباراة المؤجلة بين الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي ضمن مسابقة كأس الكونفدرالية، ومباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم

في السطور القادمة مواعيد أبرز المواجهات لليوم الثلاثاء 23/4/2019 والقنوات الناقلة ، مع التنويه إلى أن جميع المباريات الواردة أدناه حسب التوقيت المحلي لكل من القاهرة ومكة المكرمة :

الدوري المصري الممتاز

يلتقي اليوم نادي بيراميدز ضد الزمالك، وذلك في تمام الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، والـ20:00 بتوقيت القاهرة، وتُبث المباراة على قناتي النيل للرياضة و On Sport HD

إياب دور الثمانية لكأس الاتحاد الأفريقي ( الكونفدرالية )

ويلتقي الهلال السوداني ضد النجم الساحلي التونسي، وهي مباراة مؤجلة وتجري بتمام الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والـ18:00 بتوقيت القاهرة، وتُبث على قناةbeIN SPORTS HD 6

دوري أبطال آسيا

ويتضمن دوري أبطال آسيا لهذا اليوم عدة لقاءات وهي :

الزوراء العراقي بمواجهة النصر السعودي، بتمام الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2 وقناة الكأس HD 6

الهلال السعودي ضد الاستقلال الإيراني، بتمام الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3 ، وقناة الكأس HD 7

ذوب آهن الإيراني ضد الوصل الإماراتي، بتمام الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، والـ17:30 بتوقيت القاهرة، وتُبث على قناةbeIN SPORTS HD 4 ، وقناة الكأس HD 8 .

العين الإماراتي بمواجهة الدحيل القطري، بتمام الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والـ18:00 بتوقيت القاهرة، وتُذاع على قناةbeIN SPORTS HD 1 ، وقناة الكأس HD 3 .

الدوري الإنجليزي

وضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز يجري مساء اليوم الثلاثاء مباراتين :

واتفورد ضد ساوثامبتون، وتجري في تمام الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، والـ20:45 بتوقيت القاهرة، وتُذاع على قناةbeIN SPORTS HD 1 .

توتنهام هوتسبير بمواجهة برايتون، بتمام الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، والـ20:45 بتوقيت القاهرة، وتُبث على قناةbeIN SPORTS HD 2 .

الدوري الإسباني

ويلتقي في الدوري الإسباني مساء اليوم نادي الافيس بمواجهة برشلونة، وذلك في تمام الساعة الـ22:30 بتوقيت مكة المكرمة، والـ21:30 بتوقيت القاهرة، وتُبث المباراة على قناةbeIN SPORTS HD 3 .

قبل نهائي كأس الجزائر:

شبيبة بجاية ضد وفاق سطيف ، تجري بتمام الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والـ18:00 بتوقيت القاهرة على القناة الجزائرية الثالثة .

نهائي كأس أمير الكويت:

القادسية ضد الكويت، تقام الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة، وتُذاع على قناة الكويت الرياضية وقناة الكأس HD 2 .

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