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مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا ودوري أبطال آسيا

كتب أشرف ركن الدين آخر تحديث

تقام مباريات في دوريات أوروبا ودوري أبطال آسيا اليوم الإثنين الموافق 22-04-2019، ونوضح في موضوعنا مواعيد مباريات اليوم، وهي:

الدوري الإنجليزي الممتاز

تشيلسي مع بيرنلي 9.00 مساء

الدوري الإيطالي

نابولي مع أتلانتا 7.00 مساء

الدوري الألماني

فولفسبورج مع آينتراخت فرانكفورت 8.30 مساء

دوري أبطال آسيا

لوكوموتيف طشقند – أوزبكستان مع الاتحاد – السعودية 3.00 عصرا
الوحدة الإماراتي مع الريان – قطر 5.20 مساء
الأهلي السعودي مع بیرسبولیس – إيران 5.30 مساء
السد – قطر مع باختاكور – أوزبكستان 6.00 مساء

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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