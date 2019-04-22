مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا ودوري أبطال آسيا

تقام مباريات في دوريات أوروبا ودوري أبطال آسيا اليوم الإثنين الموافق 22-04-2019، ونوضح في موضوعنا مواعيد مباريات اليوم، وهي:
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي مع بيرنلي 9.00 مساء
الدوري الإيطالي
نابولي مع أتلانتا 7.00 مساء
الدوري الألماني
فولفسبورج مع آينتراخت فرانكفورت 8.30 مساء
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند – أوزبكستان مع الاتحاد – السعودية 3.00 عصرا
الوحدة الإماراتي مع الريان – قطر 5.20 مساء
الأهلي السعودي مع بیرسبولیس – إيران 5.30 مساء
السد – قطر مع باختاكور – أوزبكستان 6.00 مساء
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