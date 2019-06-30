مواعيد مباريات اليوم الأحد ضمن الجولة الثالثة فى كأس أمم أفريقيا 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 30 يونيو فى 4 مباريات ضمن الجولة الثالثة فى ختام مباريات دور المجموعة للمجموعتين الأولي والثانية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حالياً فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، من أهم هذه المباريات لقاء مصر وأوغندا.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية فى تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة حيث يلتقى منتخب مدغشقر مع منتخب نيجيريا وتنقل المباراة حصرياً على قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR وتنقل على البث الأرض من خلال قناة تايم سبورت، كما يلتقى فى نفس التوقيت ونفس المجموعة منتخب بوروندى مع منتخب غينيا وتنقل المباراة حصريا من خلال قناة beIN SPORTS MAX 2 HD AR

ويحتل من نيجيريا المركز الأول فى المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب مدغشقر المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويحتل منتخب غينيا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويحتل منتخب بوروندي المركز الأخير فى المجموعة الثانية بدون نقاط.

أما مباريات المجموعة الأولى التى تضم منتخبات مصر وأوغندا وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية، فتقام مباريات الجولة الأخير فى دور المجموعات فى تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة حيث يلتقى منتخب مصر مع منتخب أوغندا وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR وتنقل عبر قناة تايم سبورت على البث الأرض، كما يلتقى منتخب الكونغو الديمقراطية مع منتخب زيمبابوي فى نفس التوقيت وتنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS MAX 2 HD AR

ويحتل منتخب مصر قمة صدارة المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط، يليه منتخب أوغندا فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط، قم يحتل منتخب زيمبابوي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الرابع والأخير فى المجموعة بدون نقاط.