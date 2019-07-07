مواعيد مباريات اليوم الأحد لدور 16 بكأس أمم أفريقيا | شامل لقاء الجزائر ضد غينيا ومدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية

اليوم الأحد 7 يوليو يوم جديد من جوالات دور الستة عشر المُثيرة بكأس الأمم الإفريقية، هو دور الفرصة الوحيدة وإقصاء المغلوب، وشهد دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا حتى الآن مفاجآت كروية قد يصعب فعلياً تصديقها، فمنتخب المغرب الذي كان المُرشح الأكثر والأوفر حظاً لنيل اللقب بعد أن اجتاز مجموعة قوية للغاية ضمت كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا واجتازها أسود الأطلسي بالفوز الكامل في ثلاث مباريات، يخرج من البطولة على يد بنين.

ومنتخب مصر صاحب الأرض والجمهور، والذي تمكن هو الأخر من الصعود عن مجموعته مُتصدراً بتسع نقاط، يخرج من البطولة وسط دهشة الجميع على يد منتخب جنوب أفريقيا، في الوقت الذي كان يتوقع فيه كل المراقبين أن يذهب منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2019 بعيداً وإلى الأدوار النهائية، واليوم بدور الستة عشر يلتقي منتخب عربي آخر هو المنتخب الجزائري منتخب غينيا، ويشهد اليوم مباراة أخرى أيضاً تجمع كل من مدغشقر التي نالت استحسان الكافة، ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، فإليكم مواعيد تلك اللقاءات بجميع التوقيتات.

مواعيد مباريات أمم أفريقيا اليوم

تبدأ مباريات اليوم بدور 16 ليوم الأحد بكأس أمم أفريقيا، بلقاء متكافئ يضم كل من منتخب مدغشقر الذي يصفه كل المراقبين بأنه الحصان الأسود بالبطولة وذلك بعد أداءه الأكثر من مُتميز بدور المجموعات في مجموعة تضم كل من نيجيريا وبوروندي وغينيا وتمكن أن يصعد عنها مُتصدراً ويأتي وصيفاً له منتخب نيجيريا، ضد منتخب الكونغو الديمقراطية الصاعد ثالثاُ عن المجموعة الأولي.

ويأتي لقاء منتخب مدغشقر ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، السادسة مساء القاهرة، والسابعة مساء الرياض، والخامسة من مساء العاصمة الجزائر.

ويلتقي منتخب الجزائر بعد أن قدم أداء قوي وكبير بدور المجموعات وبفوز ثلاثي في المباريات الثلاث التي جمعته مع السنغال وكينيا وتنزانيا، ضد منتخب غينيا المتواضع والذي صعد عن المجموعة “ب” كأفضل ثالث، ولكن تظل القاعدة السمراء بالبطولة الإفريقية أن لا كبير على الساحرة المستديرة، فعلى مُحاربي الصحراء أن يحذروا.

ويأتي لقاء الجزائر ضد غينيا اليوم الأحد في الساعة التاسعة من مساء مصر العاصمة القاهرة والعاشرة من مساء السعودية العاصمة الرياض، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر العاصمة .