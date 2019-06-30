مواعيد مباريات اليوم الأحد لكأس أمم أفريقيا | وما هي المنتخبات المُحتملة لمواجهة مُنتخب مصر بدور 16

اليوم بكأس أمم أفريقيا 2019، تُختتم مرحلة المجموعات للدور الأول بالجولة الثالثة والختامية لمباريات المجموعة الأولى والتي تضم مصر وأوغندا وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية، بالإضافة للمجموعة الثانية والتي تضم كل من منتخبات نيجيريا ومدغشقر وبوروندي و غينيا .

وتُقام اليوم أربع مباريات تشهدها بطولة كأس الأمم الإفريقية، تضم مباراة المنتخب المصري ضد منتخب أوغندا، ومباراة منتخب الكونغو الديمقراطية ضد منتخب زيمبابوي وذلك للتحديد النهائي لترتيب المجموعة ” أ ” من البطولة، وعن المجموعة ” ب ” تُقام مباراتين تجمع احدهما بوروندي ضد غينيا والثانية تجمع نيجريا ضد مدغشقر، فيها بنا نتعرف على مواعيد تلك المباريات لليوم الأحد شامل تحليل موقف كل منتخب بمجموعته، وموقف منتخب مصر من مواجهات الدور الثاني .

مواعيد مباريات اليوم بكأس الأمم الإفريقية 2019

نبدأ بمباريات المجموعة الثانية، حيث من المقرر حسب توقيتات المباريات أن تبدأ مباريات المجموعة ” ب ” اليوم قبل مباريات المجموعة ” أ ” وتضم المجموعة الثانية أو المجموعة ” ب ” منتخب نيجيريا متصدراً عن المجموعة برصيد ست نقاط بعد فوزه على كل من بوروندي وغينيا، ثم يأتي منتخب مدغشقر أحد مفاجآت البطولة بالمركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط بفوز على بوروندي وتعادل مع غينيا، ثم بالمركز الثالث غينيا بعد تعادلها الوحيد مع مدغشقر وهزيمتها من نيجيريا وبرصيد نقطة واحدة، وبالمركز الرابع بوروندي بلا أي نقاط .

ويلتقي اليوم منتخب نيجيريا ضد منتخب مدغشقر في الساعة السادسة من مساء القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية مساءً وفي نفس التوقيت تقام المباراة الثانية بالمجموعة الثانية بين منتخبي غينيا وبوروندي .

ثم نأتي للمجموعة ” أ ” والتي تضم منتخب مصر برصيد 6 نقاط بعد فوزين على كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية، يليها منتخب أوغندا برصيد 4 نقاط بعد فوز على الكونغو الديمقراطية وتعادل مع زيمبابوي، وبالمركز الثالث منتخب زيمبابوي بنقطة واحدة من تعادل مع زيمبابوي وبالمركز الأخير الكونغو الديمقراطية بدون نقاط .

ويأتي لقاء مصر ضد أوغندا اليوم في الساعة 9 مساء القاهرة و العاشرة مساء السعودية، وفي نفس التوقيت يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية ضد زيمبابوي .. ويبقى السؤال ما هو المنتخب المُحتمل أن تواجهه مصر بالدور الثاني .

موقف المنتخب المصري وفق لوائح البطولة من المباراة القادمة بالدور الثاني

اليوم تدخل مصر مباراة أوغندا برصيد ست نقاط، وهي ضمنت التأهل، فلو نجحت مصر في تصدر المجموعة الأولي سواء بالفوز اليوم على أوغندا او التعادل سوف تواجه أحد المنتخبات المُحتلة للمركز الثالث من المجموعات التالية :

المجموعة الثالثة : والتي تضم الجزائر ( 6 نقاط ) السنغال (3 نقاط ) كينيا (3 نقاط ) وتنزانيا ( 0 نقاط ) ومن المتوقع أن يكون المنتخب الكيني .

المجموعة الرابعة : والتي تضم المغرب ( 6 نقاط ) وكوت ديفوار ( 3 نقاط ) وجنوب أفريقيا ( 3 نقاط ) وناميبيا ( 0 ) نقاط . ومن المتوقع أن تكون جنوب أفريقيا .

المجموعة الخامسة : والتي تضم مالي ( 4 نقاط ) تونس ( 2 نقاط ) أنجولا ( 2 نقاط ) موريتانيا ( 1 نقطة ) وهي مجموعة معقدة يصعب توقع الثالث منها .

ومن الجدير بالذكر : أننا فقط نتوقع الأقرب للمركز الثالث عن تلك المجموعات، ويبقى الجزم للنتائج التي تتعلق بالمباريات القادمة لتلك المنتخبات .

أما لو تعثرت مصر اليوم أمام أوغندا، فهنا ستواجه مصر حسب اللوائح المنظمة واحتلت المركز الثاني فسوف تواجه صاحب المركز الثاني عن المجموعة الثالثة ومن المحتمل أن يكون أحد المنتخبين الجزائر أو السنغال .

ومما سبق إن نتيجة الفوز لمصر اليوم على أوغندا هامة جداً، وذلك لتتجنب لقاء أي من الجزائر أو السنغال وكلاهما منتخبين قويين للغاية، وتكن فرصة المنتخب المصري أفضل في مواجهة أفضل ثالث عند تصدرها مجموعتها بفوز أو تعادل مع أوغندا .