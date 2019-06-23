مواعيد مباريات اليوم الأحد لكأس الأُمم الإفريقية بالتوقيتات المُختلفة | شامل لقاء المغرب ضد ناميبيا والجزائر ضد كينيا

انطلقت مُباريات الجولة الأولى وذلك لمرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية بمصر 2019، وأسفرت نتائج تلك المباريات عن تصدر يُعتبر مفاجئة للمنتخب الأوغندي بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية التي سبق لها نيل اللقب الإفريقي بالعام 1968 لتفوز أوغندا وذلك بنتيجة 2 .0 وبتلك النتيجة تتصدر أوغندا مجموعة المنتخب المصري المُضيف والذي جاء ثانيًا بثلاث نقاط بعد فوزٍ صعب نوعاً ما على زيمبابوي .

ثم استكملت المباريات للجولة الأولى بلقاء نيجيريا أحد أكثر المنتخبات المرشحة للذهاب بعيداً بتلك البطولة، ولكنها مع هذا فازت بصعوبة على منتخب بوروندي قليل الخبرة بهدف دون رد، ثم تأتي المفاجئة الثانية في مباريات الجولة الأولى بالبطولة الإفريقية للأمم بتعادل منتخب مدغشقر صاحب المشاركة الأولى في أمم أفريقيا مع منتخب غينيا بعد مباراة قوية بنتيجة 2.2 ، والآن هيا بنا نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد ببطولة كأس الأمم الإفريقية بتوقيت كل من السعودية ومصر، والمغرب والجزائر .

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 يونيو لكأس أمم أفريقيا 2019

تفتتح مباريات اليوم الأحد 23 يونيو 2019 بلقاء يجمع المنتخب المغربي مع نظيره منتخب ناميبيا وذلك في الساعة 4.30 من مساء القاهرة، 5.30 بتوقيت الرياض، 3.30 عصراً بتوقيت الجزائر والمغرب .

ثم تأتي المباراة الثانية ليوم الأحد بكأس الأمم الإفريقية لتجمع فريق السنغال القوي والمرشح لنيل اللقب، ضد فريق تنزانيا وذلك بالساعة 7 مساء القاهرة، 8 مساء السعودية، 6 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب .

ويأتي اللقاء الثالث يحمل أيضاً اليوم طرف عربي، وهو لقاء منتخب الجزائر ضد كينيا في تمام العاشرة من مساء القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية مساءً، والتاسعة مساء الجزائر والمغرب .

ومن الجدير بذكره، أن مباريات الأحد تأتي ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة والتي تضم كل من الجزائر وكينيا والسنغال وتنزانيا، وأيضاً الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة والتي تضم كل من المغرب وناميبيا وساحل العاج وجنوب إفريقيا .