مواعيد مباريات اليوم الأحد لكوبا أمريكا 2019 | شامل توقيت اللقاء المُنتظر قطر ضد الأرجنتين

مباريات اليوم للجولة النهائية لفرق المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، هي اللقاءات التي تحمل كثيراً من الدراماتيكية الكروية فيكفي أن تعلم أنها قد تُطيح بالأرجنتين خارج البطولة التي لا تمتلك في سجلها إلا نقطة وحيدة من تعادل بصعوبة ضد باراغواي بعد هزيمة قاسية من كولومبيا في افتتاح أولى مباريات التانجو بكوبا أمريكا .

ويكفي أن تدرك أن مباريات اليوم قد تصعد بقطر إذا تمكنت من تحقيق كُبرى المفاجآت الكروية على الإطلاق وأطاحت بالأرجنتين بهزيمة إن حدثت سوف تقلب مفاهيم كرة القدم العالمية، فكيف للعنابي أن يُطيح بنجوم التانجو يتقدمهم أسطورة الكرة ميسي .. ولكن كل ما تتخيله بعالم المستديرة قد يحدث، وتضم أيضاً مباريات اليوم لقاء كولومبيا التي ضمنت التأهل للدور الثاني بفوزين على الأرجنتين وقطر ضد باراغواي التي تمتلك نقطتين بتعادليين مع قطر والأرجنتين .. والآن إليكم مواعيد تلك اللقاءات الهامة بتوقيت مصر والسعودية .

مواعيد مباريات كوبا أمريكا اليوم

حيث يلتقي كل من فريقي قطر والأرجنتين في لقاء تنتظره الجماهير العربية لمشاهدة منتخب قطر الذي لا يملك تاريخ كروي على الإطلاق وهو يواجه أحد أكبر عمالقة العالم كروياً بكوكبة من النجوم الذين يصعب معهم تقبل خروج فريقهم من الدور الأول على يد العنابي .

ويأتي اللقاء الثاني جامعاً منتخبي كولومبيا وباراغواي كلقاء يخلو من الضغط العصبي والنفسي، خاصة وأن كولومبيا ضمنت الصعود وضمنت أيضاً تجنب مواجهة البرازيل لأن أي نتيجة حتى ولو الهزيمة من باراغواي لن تُثني كولومبيا عن تصدر المجموعة .

ويأتي لقاء الأرجنتين وقطر ولقاء كولومبيا وباراغواي في توقيت واحد، وذلك نظراً لأن المباراتان في ختام الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية، ويكونا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية .