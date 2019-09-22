مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019 وأبرزها ليفربول وتشيلسي وريال مدريد ضد إشبيلية.. والقنوات الناقلة

يتابع عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم أخبار المسابقات والدوريات المختلفة وأشهرها دوري الدول الأوربية، التي تعتبر أكثر المسابقات إثارة ومتعة وينتظرها عشاق الكرة بفارغ الصبر، وفي هذا التقرير نعرض مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019 في أنحاء مختلفة من العالم والقنوات الناقلة لتلك المباريات، والتي سوف يكون أبرزها وأهمها لهذه الليلة مباراة ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين ضمن مسابقة الدوري الغنجليزي الممتاز ومباراة برشلونة وأشبيلية ضمن مباريات مسابقة الدوري الإسباني، ويجدر التنويه إلى ان جميع المواعيد لمباريات اليوم هي بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة عاصمة مصر.







مواعيد مباريات اليوم







مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد 22 سبتمبر

مباراة أسوان و مصر المقاصة، الجولة الأولى، الساعة الثالثة عصراً ، ومنقولة عبر قناة أون سبورت HD1، والمعلق حاتم بطيشة،.

المصري البورسعيدي وحرس الحدود، الجولة الأولى، الساعة الثامنة مساءً، من خلال قناة أون سبورت HD1، والمعلق أيمن الكاشف.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد 22 سبتمبر

مباراة خيتافي و ريال مايوركا، ضمن مباريات الجولة الخامسة، الساعة الثانية عشر ظهراً وتنقل عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، ويعلق عليها مضر اليوسف.

مباراة إسبانيول و ريال سوسيداد، في الجولة الخامسة، الساعة الثانية ظهراً وتنقلها قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، ويعلق عليها نوفل باشي.

مباراة فالنسيا و ليغانيس، ضمن الجولة الخامسة، الساعة 4:00 عصراً، وتنقلها قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، والمعلق خالد الغول.

مباراة أتلتيك بيلباو و ديبورتيفو ألافيس، الجولة الخامسة، الساعة 6:30 مساءً قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، والمعلق محمد بركات.

مباراة اشبيلية و ريال مدريد، الجولة الخامسة، الساعة 9:00 مساءً، وتنقلها قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، وبتعليق عصام الشوالي.







مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأحد 22 سبتمبر

مباراة ساسولو وسبال، الجولة الرابعة، الساعة 12:30 ظهراً، منقولة عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، والمعلق سمير اليعقوبي.

مباراة ليتشي ونابولي، الجولة الرابعة، الساعة 3:00 عصراً، منقولة عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، وبتعليق علي محمد علي.

مباراة بولونيا وروما، الجولة الرابعة، الساعة الثالثة عصراً، عبر قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، والمعلق أحمد البلوشي.

مباراة سامبدوريا وتورينو، الجولة الرابعة، الساعة الثالثة عصراً، عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة، وتعليق عامر الخوذيري،.

مباراة أتالانتا وفيورنتينا، الجولة الرابعة، الساعة 6:00 مساءً، منقولة عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، والمعلق أحمد عبده.

مباراة لاتسيو وبارما، الجولة الرابعة، الساعة 8:45 مساءً، عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، والمعلق حسن العيدروس.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد 22 سبتمبر

مباراة وست بروميتش ألبيون و هدرسفيلد تاون، الجولة السادسة، الساعة 1:00 ظهراً، منقولة عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، والمعلق عادل خلو.

مباراة كريستال بالاس وولفرهامبتون ، الجولة السادسة، الساعة 3:00 عصراً، عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق أحمد فؤاد.

مباراة وست هام يونايتد ومانشستر يونايتد، الجولة السادسة، الساعة الثالثة عصراً، عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي.

مباراة أرسِنال وأستون فيلا، الجولة السادسة، الساعة 5:30 مساءً، عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، وبتعليق سوار الذهب.

مباراة تشيلسي وليفربول، الجولة السادسة، الساعة 5:30 مساءً، منقولة عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق رؤوف خليف.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم الأحد 22 سبتمبر

مباراة رين و ليل، الجولة السادسة، الساعة 3:00 عصراً ، عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق جواد بده.

مباراة أنجيه و سانت إيتيان، الجولة السادسة، الساعة الخامسة مساءً، من خلال قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، والمعلق مضر اليوسف.

مباراة أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان، الجولة السادسة، الساعة 9:00 مساءً، عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق خليل البلوشي.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الأحد 22 سبتمبر

مباراة آينتراخت فرانكفورت و بوروسيا دورتموند ، الجولة الخامسة، الساعة 6:00 مساءً، منقولة على قناة بي إن سبورت