مواعيد مباريات اليوم الأحد 23-6-2019 في كأس الأمم الأفريقية وكوبا أمريكا .. لقاءات الكبار

استمرار للحدث الرياضي الأبرز في مصر والقارة الأفريقية “كأس الأمم الأفريقية”، وكذلك بطولة العمالقة “كوبا أمريكا”، يشهد اليوم الأحد 23-6-2019 ثالث أيام بطولة كأس الأمم الأفريقية، عدة مباريات يمكن أن يطلق عليها لقاءات العمالقة وذلك على مستوى البطولتين الكبيرتين كأس الأمم الأفريقية وبطولة كوبا أمريكا، ويقدم موقع كلمة دوت أروج لقراءه ومتابعيه مواعيد مباريات اليوم بتوقيت القاهرة في كلا البطولتين والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 يونيو 2019 في كأس الأمم الأفريقية

تأتي لقاءات اليوم الأحد في ثالث أيام كأس الأمم الأفريقية بمشاركة فريقين عربيين لأول مره في مبارياتهما الأولى، هما منتخبي المغرب والجزائر الشقيقين، حيث يلعب الأول على استاد السلام ضد منتخب ناميبيا في إطار منافسات المجموعة الرابعة في تمام الساعة الرابعة عصرا.

بينما يلتقى منتخب السنغال في مباراة الأولى مع منتخب تنزانيا الذي يلعب هو أيضا أولى مبارياته في كأس الأمم الأفريقية في تمام الساعة السابعة مساءا على ملعب الدفاع الجوي، وبعدها يأتي أخر لقاءات اليوم الثالث بمباراة كل من منتخبي الجزائر وكينيا على نفس الملعب “استاد الدفاع الجوي” في تمام العاشرة مساءا.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 يونيو 2019 في بطولة كوبا أمريكا

أما على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، فتشهد بطولة كوبا أمريكا مبارتين في غاية الأهمية في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الثانية والتي تضم كل من كولومبيا التي ضمنت التأهل برصيد 6 نقاط والتي تلعب اليوم أمام بارجواي التي لها نقطتين فقط، والمباراة الثانية هي مباراة الحياة أو الموت لمنتخب الأرجنتين الجريح بقيادة نجمة الساحر ليونيل ميسي، والذي لا يمتلك سوى نقطة واحدة، يلتقى منتخب قطر الشقيق الذي يتساوى معه في النقاط، وتلعب المباراتين في نفس التوقيت الساعة التاسعة مساءا.

جدول مباريات اليوم الأحد 23-6-2019 والقنوات الناقلة