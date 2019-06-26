مواعيد مباريات اليوم الأربعاء لكأس الأمم الإفريقية | شامل ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الأولى

انتهت الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة القوية بحق في نسختها الحالية بمصر، بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وكانت أخر مباريات الجولة الأولى بالدور الأول مباراة غانا وبنين التي أكدت انه لم يعد هناك فريق يستطيع الوصول لبطولة الأمم الإفريقية يمكنك الاستهانة بيه أو التهاون معه، فلقد تمكنت اليوم بنين من التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مع المنتخب الغاني بعد مباراة قوية للغاية .

وبعد انتهاء الجولة الأولي تتأهب بطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم الأربعاء لبدء الجولة الثانية من مباريات مرحلة المجموعات بثلاث لقاءات هامة وقوية يتصدرها لقاء المنتخب المصري اليوم، وبهذا التقرير سوف نعرض لكم مواعيد مباريات بداية الجولة الثانية اليوم من الدور الأول، شامل الترتيب النهائي للمجموعات بعد انتهاء الجولة الأولى .

مواعيد مباريات الأمم الإفريقية اليوم

حيث تُقام اليوم ثلاث لقاءات كروية تعتبر حاسمة بشكل كبير لكي تُشكل مسار المجموعات التي سُتلعب فيها وقد تكون مُحددة وبشكل أكبر لفرق ضمنت الصعود للدور الثاني، فهناك ثلاثة منتخبات سيلعبون اليوم وفي رصيدهم ثلاث نقاط، وهم مصر ونيجيريا وأوغندا .. فإن تمكن أحدهما من تحقيق فوز اليوم ضمن الصعود بست نقاط .

وتبدأ مباريات اليوم بلقاء منتخب نيجيريا ضد منتخب غينيا وذلك في الساعة 4.30 بتوقيت مصر و 5.30 بتوقيت السعودية، وتدخل نيجيريا اللقاء بثلاثة نقاط، وتدخل غينيا اللقاء بنقطة وحيدة، وتأتي المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية .

ثم نأتي للقاءين حاسمين في المجموعة الأولى والتي تضم المنتخب المصري مُستضيف البطولة، حيث يلتقي منتخب أوغندا مع منتخب زيمبابوي والذي يقع بالمركز الثالث بالمجموعة في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت مصر الثامنة بتوقيت السعودية .

ثم نأتي للقاء الأخير اليوم ضمن مباريات المجموعة الأولى للجولة الثانية والتي تضم منتخب مصر ثاني المجموعة بفارق الأهداف عن أوغندا ضد منتخب الكونغو الديمقراطية الذي يحتل مؤخرة المجموعة وينطلق اللقاء الساعة العاشرة من مساء القاهرة اليوم الأربعاء والحادية عشر مساء بتوقيت السعودية .

ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الأولى

ونأتي الآن لترتيب المنتخبات ببطولة أمم أفريقيا بعد نهاية مباريات الجولة الأولى بالدور الأول وقبل انطلاق مباريات الجولة الثانية اليوم، وأسفرت نتائج المباريات عن الترتيب التالي :

ترتيب المجموعة الأولى :

المنتخب النقاط المركز أوغندا 3 الأول مصر 3 الثاني زيمبابوي 0 الثالث الكونغو الديمقراطية 0 الرابع

المجموعة الثانية

المنتخب النقاط المركز نيجيريا 3 الأول غينيا 1 الثاني مدغشقر 1 الثالث بوروندي 0 الرابع

المجموعة الثالثة

المنتخب النقاط المركز الجزائر 3 الأول السنغال 3 الثاني كينيا 0 الثالث تنزانيا 0 الرابع

المجموعة الرابعة

المنتخب النقاط الترتيب ساحل العاج 3 الأول المغرب 3 الثاني ناميبيا 0 الثالث جنوب إفريقيا 0 الرابع

المجموعة الخامسة

المنتخب النقاط الترتيب مالي 3 الأول أنجولا 1 الثاني تونس 1 الثالث موريتانيا 0 الرابع

المجموعة السادسة