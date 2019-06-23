مواعيد مباريات اليوم الاثنين 26/6/2019 والقنوات الناقلة واسماء المعلقين في كوبا امريكا وامم افريقيا : توقيت ماتشات اليوم

ننشر جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 24 يونيو 2019 على موقع كلمة دوت أورج في قسم اخبار الرياضة، حيث تتواصل تغطية مباريات كاس امم افريقيا 2019 اليوم البطولة المقامة في جمهورية مصر العربية، حيث تستمر المنافسة على دور المجموعات ضمن الجولة الأولى من البطولة، وتبحث المنتخبات المشاركة في تحقيق النقاط الثلاثة الأولى وتحقيق الفوز الأول لها في البطولة، بالإضافة إلى أنه ضمن جدول ماتشات اليوم الاثنين سوف تستمر مواعيد مباريات كوبا امريكا المقامة في دولة البرازيل، وذلك بإجراء الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من أجل تحقيق المنتخبات المتأهلة إلى الدور القادم من هذه البطولة، وفي هذا الموضوع سوف تجدون جدول المباريات واسماء المعلقين بالإضافة إلى جميع القنوات الناقلة لمباريات اليوم مباشرة بالتفاصيل الكاملة.

جدول مباريات كوبا امريكا اليوم الاثنين

ففي مباريات اليوم الاثنين في كوبا امريكا 2019 وبالتحديد في الساعة 00.00 الثانية عشر ليلا بتوقيت القاهرة مصر، سوف تتجه الأنظار إلى موعد مباراة تشيلي واوروجواي اليوم حيث المنافسة المباشرة بين أصدقاء لويس سواريز وفيدال من اجل تحقيق النقاط الثلاثة، المباراة سوف تذاع على قناة بي ان سبورت ماكس 3 bein sports max وسوف يكون معلق المباراة الكابتن الجزائري حفيظ الدراجي الذي سوف يتواجد في ملعب الماركانا في مدينة ريو دي جانيرو.

ودائما مع متابعة مباريات كوبا امريكا 2019 اليوم الاثنين، وفي ختام دور المجموعات بالجولة الثالثة، سوف تتجه الانظار إلى مباراة اليابان واكوادور اليوم، حيث المباراة في الساعة 00.00 بتوقيت مصر القاهرة والساعة الواحدة فجرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال شاشة قناة بي ان سبورت ماكس 4 بصوت المعلق والكابتن نوفل الباشي.

مباريات كاس افريقيا اليوم الاثنين

أما مواعيد مباريات اليوم الاثنين 24 يونيو 2019 في مباريات امم افريقيا، فسوف تتواصل مباريات الجولة الاولى من دور المجموعات للبطولة، حيث سوف يتم إجراء اللقاء الأخير من المجموعة الرابعة مجموعة المنتخب المغربي، وذلك بإجراء مباراة جنوب إفريقيا وكوت ديفوار ساحل العاج، اللقاء الذي سوف يجمع المنتخبين على إستاد السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في الساعة الرابعة والنصف 16.30 بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة 17.30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف تكون القنوات الناقلة لمباراة ساحل العاج وجنوب افريقيا هي قناة بي ان سبورتس ماكس bein sports max 2 وأيضا max 1، في حين أن معلق المباراة سوف يكون الكابتن المصري علي محمد علي.

أما ثاني مباريات اليوم الاثنين في امم افريقيا، سوف يكون عن المجموعة الخامسة من البطولة، حيث على أرضية ملعب استاد السويس الجديد سوف تتجه الأنظار رسميا إلى موعد مباراة تونس وانغولا اليوم في كاس افريقيا، المباراة على قناة بي ان سبورت bein sports max 1 وأيضا قناة bein sports max 2 وسوف يكون معلق المباراة الكابتن التونسي عصام الشوالي، حيث سوف تبدأ المباراة بتوقيت القاهرة في الساعة 19.00 وفي الساعة السادسة 18.00 مساءا بالتوقيت التونسي المحلي.

اما ختام مواعيد مباريات امم افريقيا اليوم الاثنين، فسوف يكون أيضا في المجموعة الخامسة من البطولة، حيث مباراة موريتانيا ومالي اليوم على ملعب السويس الجديد على مجموعة قنوات بي ان سبورت، وذلك بصوت الكابتن التونسي رؤوف خليف إبتداءا من الساعة العاشرة مساءا 22.00 بتوقيت القاهرة والساعة 23.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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