مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء لكأس أمم أفريقيا لقاءات الحسابات المُعقدة | ختام الدور الأول للمجموعات الخامسة والسادسة

مُباريات اليوم الثلاثاء 2 يوليو لكأس أمم أفريقيا 2019، هي ليست فقط ختام دور المجموعات بالبطولة بشكلٍ عام وبالمجموعات الخامسة والسادسة بشكل خاص، بل هي وبكل صدق لقاءات الحسابات المُعقدة كُروياً والتي معها تأجل حتى الجولة الثالثة من الدور الأول حسم صعود أي منتخب بهاتين المجموعتين للدور 16، وتضم المجموعة الخامسة منتخبات تونس وأنجولا وموريتانيا ومالي، وتضم المجموعة السادسة في البطولة الإفريقية منتخبات الكاميرون وغينيا بيساو وبنين وغانا .

واليوم الثلاثاء تشهد الجولة الثالثة والأخيرة من تلك المجموعات أربع مباريات ولقاءاتٍ كُروية أقل ما توصف بأنها خارج دائرة التوقع، وذلك للتقارب الشديد وللغاية في فرص كل منتخب من المنتخبات الثمانية التي ستلعب اليوم في الوصول للدور الثاني من كأس أمم أفريقيا 2019، وفيما يلي وعبر التقرير هذا، سنوضح مواعيد تلك المباريات اليوم، مع توضيح فرص كل منتخب من المنتخبات التي سوف تخوض مباريات اليوم في الصعود لدور 16 .

مواعيد مباريات اليوم لكأس أمم أفريقيا شامل موقف المنتخبات بالمجموعات

تبدأ مباريات اليوم الثلاثاء ببطولة كأس أمم أفريقيا، بمباريات المجموعة السادسة والتي تضم مباراة منتخب غينيا بيساو ضد منتخب غانا، وتملك غينيا بيساو من النقاط نقطة وحيدة وغانا تملك نقطتين، وبالتالي هزيمة أي منهما تعني بوضوح الخروج من البطولة، أما التعادل فيحفظ فرص منتخب غانا في التأهل حال هزيمة بنين من الكاميرون، وتأتي مباراة غانا ضد غينيا بيساو في الساعة 6 من مساء مصر، و السابعة من مساء الرياض بالسعودية، و الخامسة من مساء تونس .

وفي نفس التوقيت لمباراة غانا ضد غينيا بيساو، تأتي مباراة الكاميرون صاحبة الأربع نقاط ضد بنين صاحبة النقطتين، وفي حال فوز الكاميرون فهذا يعني تأهل مباشر لها لدور 16 وخروج مباشر لمنتخب بنين، وفي حال فوز بنين أيضاً هذا يعني تأهل مباشر لها وانتظار الكاميرون لنتيجة مباراة غانا، أما حال التعادل فهذا يعني تأهل للكاميرون وانتظار بنين لنتيجة المباراة الأخرى بعدد أهدافها والتي تجمع غينيا بيساو ضد غانا .

ثم نأتي لمباريات اليوم من المجموعة الخامسة، وتضم مباراة تونس ضد موريتانيا ويملك منتخب تونس نقطتين ويملك منتخب موريتانيا نقطة وحيدة، وبالتأكيد الفوز لأحدهما يمنحه بطاقة التأهل ولا تملك موريتانيا أي فرصة للتأهل بدون الفوز، أما التعادل يعني بالنسبة لمنتخب تونس انتظار هزيمة انجولا من مالي .

ثم تأتي المباراة الثانية بين مالي بأربع نقاط، ضد انجولا بنقطتين، وتحتاج مالي الفوز أو التعادل لتضمن التأهل بغض النظر عن نتيجة مباراة تونس، أما هزيمة مالي فتعني تأهل أنجولا وانتظار هزيمة أو تعادل تونس مع موريتانيا، وتأتي المباراتان تونس ضد موريتانيا، ومالي ضد أنجولا التاسعة من مساء القاهرة، العاشرة من مساء السعودية، والثامنة من مساء تونس .