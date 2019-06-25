مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء لكأس الأُمم الإفريقية 2019 | خِتام الجولة الأولى من دور المجموعات

بعد أن اكتملت مباريات الجولة الأولى بالمجموعات الخمس ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والمقامة هذه النسخة بمصر، لم يعد غير المجموعة السادسة والأخيرة حتى تستكمل أولى مبارياتها ضمن الدور الأول ببطولة أمم إفريقيا، ليكون بذلك اليوم الثلاثاء هو نهاية الجولة الأولى بالدور الأول لدور المجموعات بالبطولة .

وتضم المجموعة السادسة كل من منتخبات الكاميرون وغانا وهما قطعاً قوتان كرويتان بالقارة الإفريقية لا يغيبان عن المنافسة وبقوة على اللقب الإفريقي بالإضافة لمنتخبات بنين وغينيا بيساو، واليوم سوف تبدأ أولى مباريات تلك المجموعة السادسة وفيما يلي سوف نوضح لكم مواعيد تلك المباريات الهامة والمنتظرة من قبل جماهير القارة السمراء، والجماهير العربية بتوقيت كل من مصر والسعودية .

مواعيد مباريات اليوم بكأس الأمم الإفريقية

حيث يلتقي اليوم الثلاثاء ضمن مباريات كأس الأمم الإفريقية بالمجموعة السادسة، كل من منتخب الكاميرون العريق بالبطولة الإفريقية وثاني أكثر المنتخبات حصولاً على اللقب بعد المنتخب المصري، ضد منتخب غينيا بيساو الشاب والطموح في تحقيق مفاجأة اليوم أمام أسود الكاميرون، وذلك في الساعة 7 مساء القاهرة و 8 مساء الرياض .

ثم يلتقي منتخب غانا بكل قوته الضاربة ضد منتخب بنين المتواضع للغاية، ومن المنتظر أن يُحقق المنتخب الغاني نتيجة عريضة وكبيرة ضد منتخب بنين إن لم تحدث مفاجئة كروية كتلك التي حدثت بظهور منتخبات مدغشقر وأوغندا بمستوى قوي فاق التوقعات، ويلتقي منتخب غانا ضد منتخب بنين الساعة 10 مساء القاهرة و 11 مساء السعودية .