مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21/06/2019 والقنوات الناقلة لها في كاس افريقيا و كوبا امريكا

ننشر جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 يونيو 2019 والذي سوف يعرف العديد من الأحداث الرياضية المهمة، والتي من ابرزها مباريات كوبا أمريكا 2019، البطولة التي تقام في الاراضي البرازيلية والتي تعرف إجراء دور المجموعات، بالإضافة أيضا إلى مواعيد مباريات كاس افريقيا الكان البطولة التي تقام في جمهورية مصر العربية، والتي سوف تنطلق اليوم الجمعة بإجراء لقاء الإفتتاح من البطولة، وفي هذا التقرير على موقع كلمة دوت أورج سوف ننشر توقيت مباريات اليوم بالإضافة إلى القنوات الناقلة وأسماء المعلقين وجميع التفاصيل.

فضمن جدول مباريات اليوم الجمعة في كوبا امريكا 2019، سوف تتجه الأنظار إلى موعد مباراة اوروغواي واليابان في اللقاء الذي سوف يجمع الفريقين عن المجموعة الثالثة والأخيرة في الجولة الثانية، حيث سوف تكون المباراة مذاعة على قناة بي ان سبورت bein sports max 3 وأيضا max 4، وذلك بصوت الكابتن والمعلق سوار الذهب، وايضا المعلق الأخر نوفل الباشي، حيث سوف تبدأ المباراة في الساعة 02.00 صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وأيضا في الساعة الواحدة صباحا 01.00 بتوقيت القاهرة مصر.

أما في مباريات كاس امم افريقيا 2019، فإن الأنظار سوف تتجه مباشرة ضمن جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21/6/2019 إلى موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في افتتاح الكان، اللقاء الذي سوف يجمع المنتخبين على أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، حيث اللقاء الذي سوف يكون عن المجموعة الأولى من البطولة.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي سوف يكون ضمن مباريات اليوم 21 يونيو، وسوف ينطلق في تمام الساعة العاشرة مساءا 22.00 بتوقيت القاهرة مصر، وفي الساعة الحادية عشر 23.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة 20.00 بتوقيت غرينتش العالمي الموحد.

اما القناة الناقلة للمباراة سوف تكون هي قناة تايم سبورت الأرضية المصرية، بالإضافة إلى قناة بي ان سبورت ماكس bein sports max 1 وأيضا بي ان سبورت bein sports max 2، والتي اكدت أن معلق المباراة ضمن مباريات اليوم سوف يكون هو الكابتن علي محمد علي من أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي.