مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 يوليو في دور 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

إنتهت مرحلة دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية بصعود 16 عشر منتخباً من المنتخبات المشاركة بالبطولة، حيث تم تأهل أول وثاني كل مجموعة مع أفضل أربع منتخبات أصحاب المركز الثالث من جميع المنتخبات المشاركة، ومن الجدير بالذكر أن المنتخبات المتأهلة في المركز الثالث هي ( الكونغو الديمقراطية، غينيا، جنوب إفريقيا، بنين )، وفيما يلي نوضح لكم مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 يوليو من بطولة كأس الأمم الأفريقية والملاعب المقامة عليها.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 يوليو 2019

تُفتتح اليوم أولى مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي المغرب وبنين في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب ” السلام “، ومن الجدير بالذكر أن منتخب المغرب قد تأهل على رأس المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، فيما تأهل منتخب بنين ثالث المجموعة السادسة كواحد من الأربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث البطولة.

كما يلتقي اليوم منتخب أوغندا ثاني المجموعة الأولى بعد المنتخب المصري مع نظيره منتخب السنغال ثاني المجموعة الثالثة بعد منتخب الجزائر برصيد 6 نقاط وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء ً على ستاد القاهرة الدولي.

ويتم عرض المباريات على قناتي bein sport max 1 بالاضافة إلى قناة تايم سبورت الأرضية.

المنتخبات المتأهلة لدور ال 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

كما ذكرنا فقد تم تأهل 12 منتخباً أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة بالاضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث من كل المجموعات، وفيما يلي عرض للمنتخبات المتأهلة لدور ال 16 من بطولة كأس الأمم الافريقية 2019.

المجموعة الأولي:- مصر – أوغندا – الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الثانية:- مدغشقر – نيجيريا – غينيا.

المجموعة الثالثة:- الجزائر – السنغال.

المجموعة الرابعة:- المغرب – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا.

المجموعة الخامسة:- مالي – تونس.

المجموعة السادسة:- غانا – الكاميرون – بنين.

كان هذا كل ما يخص مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 يوليو والملاعب المقامة عليها مع القنوات الناقلة للمباريات.