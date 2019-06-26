مواعيد مباريات اليوم الخميس 27/06/2019 والقنوات الناقلة ماتشات اليوم في كاس افريقيا : الجزائر والسنغال الاهم

نشر جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 يونيو 2019 في كاس امم افريقيا، البطولة المقامة في الأرضي المصرية حيث تستمر المنافسة في الجولة الثانية من دور المجموعات للكان، وسوف يتم إجراء مباراة واحدة عن المجموعة الأولى من البطولة، بالإضافة إلى مباراتين عن المجموعة الثالثة التي تعرف تواجد المنتخب الجزائري، والتي تعرف تنافس المنتخبات على تحقيق النقاط الثلاثة الكاملة من أجل الوصول إلى الدور القادم من البطولة، وفي هذا التقرير ننشر جدول الماتشات والمواعيد بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، بالإضافة كذلك إلى القنوات الناقلة لمباريات اليوم مباشرة.

مباريات كاس امم افريقيا اليوم الخميس 2019

اول مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 يونيو، سوف يكون في المجموعة الثانية من البطولة، وذلك بإجراء موعد مباراة مدغشقر وبوروندي وذلك على أرضية إستاد الاسكندرية، اللقاء الذي سوف يقوده الحكم التونسي السيد هيثم قراط، وذلك إبتداءا من الساعة 16.30 مساءا بتوقيت القاهرة مصر، وفي الساعة الخامسة والنصف 17.30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، في حين أن القناة الناقلة للمباراة مباشرة سوف تكون هي قناة بي ان سبورت bein sports max1 وأيضا ماكس max2، أما معلق المباراة هذه فسوف يكون الكابتن المصري أحمد عبده.

في حين أن ثاني مواعيد مباريات اليوم الخميس في كاس افريقيا دور المجموعات، فسوف يكون مع المجموعة الثالثة من البطولة، والتي سوف تعرف اجراء مباراة الجزائر والسنغال اليوم التي تنتظرها الجماهير بفارغ الصبر، حيث سوف يلتقي الفريقين في ملعب الدفاع الجوي الذي يتواجد في محافظة القاهرة، وذلك بقيادة الحكم الزامبي الكابتن جاني سيكاوزي والذي سوف يعلن على إنطلاق هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا 19.00 بتوقيت مصر وفي الساعة السادسة 18.00 بتوقيت الجزائر المحلي، وفي الساعة الثامنة 20.00 بتوقيت مكة المكرمة، في حين أن القناة الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال مباشرة سوف تكون هي بي ان سبورت ماكس 1 وأيضا ماكس 2 بصوت المعلق والكابتن حفيظ الدراجي.

أما ثالث مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 يونيو 2019 في الجولة الثانية من مباريات امم افريقيا اليوم، سوف تكون عن مجموعة الجزائر في البطولة، والتي سوف تعرف إجراء موعد مباراة كينيا وتنزانيا في الساعة العاشرة مساءا 22.00 بتوقيت القاهرة وفي الساعة 23.00 بتوقيت السعودية مكة المكرمة، في حين أن معلق المباراة سوف يكون هو الكابتن العراقي سوار الذهب.