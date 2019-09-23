مواعيد مباريات اليوم الدوري المصري شامل نتائج الأسبوع الأول | الأهلي ضد سموحة والزمالك ضد الاتحاد السكندري

انطلقت مباريات الأسبوع الأول ضمن منافسات بطولة الدوري العام المصري للموسم الحالي والجديد 2019-2020، وتنطلق مباريات موسم جديد وضح من بدايته القوة والندية بل والاستعداد الجيد من قبل فرق البطولة التي يسعى كل منها أن يجد له موطأ قدم داخل سجلات البطولة المحلية الأشهر بمصر، ونحن سنوضح لكم نتائج المباريات التي تمت حتى الآن بالأسبوع الأول من الدوري المحلي المصري، ثم نوضح مواعيد مباريات اليوم لكل من فريقي الأهلي والزمالك ضد كل من سموحة والاتحاد السكندري.







نتائج مباريات الدوري العام المصري

حيث استهل كل من فريقي طلائع الجيش والمقاولون العرب مباريات الموسم وتمكن الأخير من هزيمة الطلائع بهدف وحيد ثم جاءت مباراة الإسماعيلي والجونة والتي نجح فيها الدراويش من الفوز بهدف وحيد، وتمكن بيراميدز من افتتاح البطولة بشراسة وقوة بفوز عريض على انبي بأربعة أهداف دون مقابل، وبعد أداء مشرف ومباراة قوية تمكن مصر المقاصة من اجتياز نادي أسوان الصعب بثلاثة أهداف لهدفين.







ونجح طنطا من تحقيق مفاجأة بفوزه على وادي دجلة بهدف، واكتسح الإنتاج الحربي نادي مصر الوافد الجديد بثلاثية نظيفة، وتعادل كل من حرس الحدود والمصري بهدف لكل فريق، ويتبقى المباراتان الأكثر أهمية لقطبي الكرة المصرية وذلك بختام الأسبوع رقم 1 من الدوري المصري، ليلتقي الأهلي ضد سموحة والزمالك ضد الاتحاد السكندري فما هي مواعيد تلك اللقاءات المنتظر أن تكون افتتاح ليس بالسهل لكل من الأهلي والزمالك للموسم الجديد.

مواعيد مباريات اليوم

حيث يلتقي اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر فريق الأهلي حامل لقب بطولة الدوري المصري للموسم المُنقضي وبطل السوبر المصري ضد فريق سموحة وذلك بملعب برج العرب وينطلق هذا اللقاء الافتتاحي للقلعة الحمراء في الساعة 5.30 من مساء العاصمة القاهرة.

ثم يأتي اللقاء الثاني للزمالك حامل لقب كأس مصر ضد فريق الاتحاد السكندري الذي دوماً يكون خصماً عنيداً للقلعة البيضاء وذلك بالساعة الثامنة من مساء العاصمة القاهرة، وذلك على ملعب بتروسبورت.