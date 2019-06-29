مواعيد مباريات اليوم السبت لكأس أمم أفريقيا 2019 | شامل لقاء الكاميرون ضد غانا

تبلور وبشكل كبير من خلال المباريات التي تمت عبر الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2019، الشكل العام للمرشحين والمتأهلين للدور الثاني، فعن المجموعة الأولى ضمن منتخب مصر التأهل برصيد ستة نقاط، وعن المجموعة الثانية ضمن أيضاً منتخب نيجيريا التأهل أيضاً برصدي ستة نقاط، وكذلك الحال بالنسبة للمجموعة الثالثة التي تأكد تأهل المنتخب الجزائري عنها، والمنتخب المغربي عن المجموعة الرابعة .

واليوم السبت 29 يونيو، تُختتم الجولة الثانية من مباريات كأس أمم أفريقيا للدور الأول، وذلك بلقاءات كروية ثلاثة، منها لقاء عن المجموعة الخامسة يضم مواجهة منتخب أنجولا ضد منتخب موريتانيا، ولقاءين عن المجموعة السادسة يضم لقاء منتخب غينيا بيساو ضد منتخب بنين، واللقاء القوي للغاية بين مُنتخبي الكاميرون وغانا .. وبهذا التحقيق نعرض إليكم مواعيد لقاءات اليوم السبت الكروية بكأس الأمم الإفريقية .

مواعيد مباريات اليوم السبت بكاس أمم أفريقيا

واليوم تُستهل مباريات السبت ببطولة كأس أمم أفريقيا بلقاء يجمع منتخب أنجولا الذي استطاع أن يُحرج كثيراً المنتخب التونسي ويقتنص نقطه منه بتعادل ثمين ليواجه اليوم منتخب موريتانيا الضعيف والذي قد يستطيع منتخب أنجولا اقتناصه هو والنقاط الثلاث، وتأتي المباراة بين أنجولا وموريتانيا اليوم الساعة الرابعة والنصف مساءً بالتوقيت المصري، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية .

ونأتي للقاء الثاني والهام بكل المعاني والجامع بين أسود الكاميرون بثلاثة نقاط بعد فوز سابق على غينيا بيساو، ضد منتخب النجوم السوداء الغانية وفي جعبتها نقطة وحيدة بعد تعادل مُحرج للغاية أمام بنين بهدف لهدف، وتُقام المباراة بين الكاميرون وغانا في الساعة 7 مساء العاصمة القاهرة، 8 مساء العاصمة الرياض .

ثم المباراة الختامية لهذا اليوم، والتي تجمع غينيا بيساو خالي الوفاض من النقاط، ضد بنين الذي نجح وببراعة أن يحصل على نقطة من تعادل إيجابي مع غانا، وتنطلق مباراة بنين ضد غينيا بيساو الساعة 10 مساء العاصمة القاهرة، 11 مساء العاصمة الرياض .