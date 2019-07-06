مواعيد مباريات اليوم السبت لكأس أُُمم أفريقيا 2019 بدور 16 | نيجيريا ضد الكاميرون ومصر ضد جنوب أفريقيا

اليوم تبدأ الجولة رقم 2 من مُباريات دور السِتة عشر بكأس أمم أفريقيا، فبعد أن أُسدل الستار عن الجولة الأولى لدور 16 والتي بدأت الجمعة بمباراتين جمعت الأولى المغرب ضد بنين، وأسفرت عن خروج صادم لأسود الأطلسي على يد السناجب البنينية، ثم المباراة الأُخرى والتي جمعت السنغال ضد أوغندا، وتمكن أسود التيرانجا بقيادة ساديو ماني، من تجاوز منتخب أوغندا الصعب لدور الثمانية .

يشهد اليوم السبت 6 يوليو مباراتين غاية في القوة، تضم إحداهما مواجهة هي بحق نهائي مُبكر للبطولة تجمع منتخب نيجيريا ضد منتخب الكاميرون، وتجمع المباراة الأُخرى منتخب الضيافة المنتخب المصري ضد منتخب جنوب أفريقيا، وفيما يلي إليكم عرض لمختلف توقيتات اللقاءين الكرويين المُهمين اليوم في الدور الستة عشر من كأس أمم أفريقيا 2019 .

مواعيد مباريات اليوم السبت بكأس أمم أفريقيا

يلتقي في أول مباريات اليوم السبت بكأس أمم أفريقيا وذلك ضمن لقاءات دور الستة عشر بالبطولة، منتخب الكاميرون بعد أن صعد للدور الستة عشر مُتأهلاً عن المجموعة “و” بعد أن احتل مركز الوصافة ليُلاقي اليوم منتخب نيجيريا والذي تأهل عن المجموعة “ب” ثانياً بعد منتخب مدغشقر .

وتأتي مباراة اليوم بين الكاميرون ونيجيريا في تمام السادسة وذلك بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة مساءً، والساعة السابعة من مساء العاصمة السعودية الرياض، والخامسة من مساء منطقة المغرب العربي .

ثم يأتي بعد ذلك اللقاء المُنتظر وبشدة من قبل الجماهير المصرية والعربية، ويجمع المنتخب المصري والذي تأهل لدور 16 مُتصدراً مجموعته الأولى، ضد منتخب جنوب أفريقيا والذي تأهل كأفضل ثالث عن المجموعة الرابعة، وذلك بالساعة 9 من مساء القاهرة و 10 من مساء السعودية والثامنة من مساء منطقة المغرب العربي .