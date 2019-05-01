مواعيد مباريات اليوم.. ولقاء ناري بين برشلونة وليفربول والقنوات الناقلة

ينتظر الكثير من عشاق المستديرة مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2019، والتي تحمل بين طياتها مواجهات قوية ومهمة في عدد من البطولات المحلية والقارية.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

موعدنا اليوم الأربعاء مع الاستمتاع والجمال في مباراة حاسمة وقوية، وتقام مساء اليوم مباراة برشلونة ضد ليفربول في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، الساعة التاسعة مساء (9:00) والقنوات الناقلة (بى أن سبورت 1HD).

برشلونة ضد ليفربول

وتعد مواجهة برشلونة ضد ليفربول هي إحدى أكثر المواجهات التي ينتظرها الملايين من محبي الكرة الساحرة خلال هذا الموسم بعد الأداء الكبير الذي يقدمه الفريقان منذ بداية البطولة.

ويستضيف ملعب الكامب نو أرض النادي الكتالوني المواجهة النارية بين برشلونة وليفربول.

واليوم يسعى ليفربول للخروج بنتيجة مرضية له وأقل تقدير هو التعادل، كما ينتظر مباراة العودة في ملعب الأنفيلد بإنجلترا لحسم التأهل.

ويأمل النادي الإسباني في الفوز بنتيجة تسهل عليه مهمة الصعود في مباراة العودة، لأن الفوز على ليفربول في ملعبه سيكون صعبا بالتأكيد.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

يلعب اليوم في منافسات الأسبوع الـ31 من الدوري المصري الممتاز، الذي أوشك على الانتهاء، لكن البطولة ساخنة جدا ولم يحسم اللقب حتى الآن، القناة الناقلة ON Sportفيتربع بيراميدز على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز متخطيا الأهلي والزمالك برصيد 64 نقطة في 30 مباراة.

بينما يحل النادي الأهلي في الترتيب الثاني برصيد 61 نقطة، في 27 مباراة، ويأتي في المركز الثالث نادي الزمالك خلف الأهلي بنقطة وحيد، في 27 مباراة.

مباراة الأهلي ضد الطلائع

يلعب النادي الأهلي ضد الطلائع في السابعة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء.

مباراة المقاولون العرب والداخلية

يلعب اليوم المقاولون مع نادي الداخلية في نفس الجولة الساعة الرابعة والنصف، والقنوات الناقلة القناة الناقلة: النيل للرياضة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

موناكو x رين الساعة السابعة مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

العين x اتحاد كلباء الساعة 16:05.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

نهضة بركان x الكوكب المراكشي الساعة السابعة مساء.

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