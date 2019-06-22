مواعيد مباريات اليوم في بطولة أمم أفريقيا 2019 وتردد القنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 22 يونيو 2019 ثلاث مباريات في أمم أفريقيا 2019، وذلك لليوم الثاني للبطولة والتي بدأت أمس الجمعة بمباراة الافتتاح بين كلاً من المنتخب الوطني المصري ومنتخب زيمبابوي والتي انتهت بفوز مصر بنتيجة هدف مقابل لا شىء، ليرتفع رصيد المنتخب المصري من النقاط إلى ثلاث نقاط ويحتل بصفة مؤقته صدارة المجموعة انتظاراً لما ستسفر عنه مباراة اليوم بين فريقي منتخب أوغندا ومنتخب الكونغو الديمقراطية واللذان يقعان مع منتخب مصر وزيمبابوي بذات المجموعة الأولي، حيث يتوقع الكثير من الرياضين فوز منتخب الكونغو على منتخب أوغندا في مباراة اليوم.

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 يونيو 2019 في كأس الأمم الأفريقية:-

فى إطار منافسات الدور الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ستقام اليوم ثلاث مباريات، الأولي في المجموعة الأولي بين منتخب الكونغو الديمقراطية مع منتخب أوغندا وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً باستاد القاهرة الرياضي.

أما المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية بين فريقي نيجيريا وبوروندي حيث ستقام فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ، وستقام تلك المباراة على استاد الإسكندرية.

أما المباراة الثالثة والأخيرة فتأتي ضمن منافسات المجموعة الثالثة بين منتخب غينيا ومدغشقر وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم .

القنوات الناقلة للبطولة :-

يتم نقل المباريات الثلاثة عبر قنوات بين سبورت الرياضية الناقل الحصري للبطولات الرياضية وترددها

كما تنقل المباريات قناة تايم سبورت على البث الأرضي للمشاهدين داخل مصر وترددها UHF 32.