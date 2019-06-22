مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية وكوبا أمريكا والقنوات الناقلة

بعد البداية الموفقة للمنتخب المصري الذي حققها أمس الجمعة المنتخب المصري، بعد أن حقق فوزا مستحقا على منتخب زيمبابوي بنتيجة هدف نظيف، يتابع اليوم السبت 22 يونيو 2019 عشاق كرة القدم في مصر وأفريقيا والعالم مباريات اليوم الثاني لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تنظمها مصر ويشارك فيها 24 فريق من فرق القارة السمراء، كما يتابع أيضا عشاق كرة القدم باقي مباريات بطولة كوبا أمريكا والتي سنتعرض في تقريرنا هذا مواعيد المباريات التي ستقام بها اليوم.

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 /6 في كأس الأمم الأفريقية

يشهد اليوم السبت 22 / 6 استكمال لمباريات المجموعة الأولي والتي كل من منتخبات (الكونغو الديمقراطية و وأوغندا) إلى جانب منتخبي مصر وزيمبابوي الذين لعبا مباراتهم الأولي أمس، فيما يلعب فريقي الكونغو الديمقراطية وأوغندا اليوم مباراتهم الأولي الساعة 4.30 بعد ظهر اليوم.

أما في مباريات المجموعة الثانية فمن المقرر أن يلتقى كل من منتخبي نيجيريا وبورندي الساعة السابعة مساءا، كما يلتقي منتخب غينيا ومنتخب مدغشقر في تماما الساعة العاشرة مساءا.

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 / 6 في بطولة كوبا أمريكا

أما على صعيد بطولة كوبا أمريكا فيلتقي نجوم السامبا البرازيلي بمنتخب بيرو الساعة التاسعة مساء، ويلعب في نفس التوقيت لقاء آخر بين منتخب بوليفيا وفنزويلا في منافسات بطولة كوبا أمريكا.

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

وفيما يلي عرض لجميع مباريات اليوم السبت 22 يونيو 2019، والقنوات الناقلة:-

المباراة موعد المباراة (بتوقيت القاهرة) القنوات الناقلة الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا 4.30 عصرا بي إن سبورتس ماكس 1 نيجيريا ضد بورندي 7 مساءا بي إن سبورتس ماكس 1 غينيا ضد مدغشقر 10 مساءا بي إن سبورتس ماكس 1 البرازيل ضد بيرو 9 مساءا بي إن سبورتس ماكس 4 بوليفيا ضد فنزويلا 9 مساءا بي إن سبورتس ماكس 4

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