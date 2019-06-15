مواعيد مباريات اليوم كوبا أمريكا 2019 بتوقيت مصر والسعودية | الأرجنتين ضد كولومبيا وفنزويلا ضد بيرو

بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تحمل عند عُشاق الكرة العالمية الكثير من معاني السحر والجمال الكروي الذي لا يمكن أن نتجاهله ونحن نشاهد محفلاً كُرويًا زاخر بنجوم قارة أمريكا الجنوبية الأكثر مهارة بين لاعبي العالم، التقى فريق الدولة المُضيفة للبطولة بنسختها الحالية البرازيل في المباراة الافتتاحية منتخب بوليفيا، وتمكنت السامبا وبأقل مجهود أن تجتاز بوليفيا المتواضعة بثلاثة أهداف دون رد رغم غياب النجم البرازيلي الكبير والبارز ” نيمار ” بسبب إصابته الأخيرة في ودية منتخب بلاده ضد قطر .

واليوم ينتظر عُشاق الكرة الأمريكية الجنوبية بالعالم كله ضمن مباريات كوبا أمريكا 2019، لقاءين كرويين هامين، ولكن تغلب أهمية لقاء الأرجنتين كولومبيا المنتظر له أن يكون الأكثر تفضيلاً ومتابعة، واللقاء الثاني يجمع فنزويلا ضد بيرو .. فإليكم تفاصيل مواعيد مباراتي اليوم فنزويلا ضد بيرو واللقاء الثاني الهام لقاء الأرجنتين ضد كولومبيا .

موعد مباراة اليوم فنزويلا ضد بيرو

يلتقي اليوم كل من منتخبي فنزويلا وبيرو في خِضم المنافسة بالمجموعة الأولى وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية .

وتقع كل من فنزويلا وبيرو ضمن فرق المجموعة الأولى والتي تضم كل من البرازيل مُتصدرة المجموعة حتى الآن بفوز كبير على بوليفيا في افتتاح البطولة، والمنتخب البوليفي الذي ربما سيكون الصيد السهل لجميع فرق المجموعة الثلاثة .

موعد مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا

يلتقي كل من الفريقين الكبيرين والزاخرين بالنجوم الأرجنتين ضد كولومبيا الساعة 12 صباحاً بتوقيت القاهرة، والواحدة صباحاً بتوقيت السعودية ونظراً لفروق التوقيت بين المنطقة العربية وقارة أمريكا الجنوبية نلاحظ ان المباراة تعتبر دخلت بتوقيت اليوم الأحد الجديد، ويلتقي الفريقين في افتتاح المجموعة الثانية التي تضم أيضاً باراغواي وقطر .