مواعيد مباريات اليوم كوبا أمريكا 2019 | لقاءات الحسم وتحديد المُتأهل عن المجموعة الأولى

كوبا أمريكا 2019 بطولة السحرة الأقوياء بعالم الكرة، لا تعرف توقعاتٍ ولا يمكن أن يتحكم فيها التنبؤات الكروية، فالجميع يُقدم أفضل ما لديه ضمن القارة التي تضم أكبر مواهب العالم كروياً، وحفلت النسخة الحالية 2019 من كوبا أمريكا بالعديد من المفاجئات التي سطرتها الساحرة المُستديرة على البساط الأخضر عبر مباريات البطولة منذ انطلاقها بمنتصف الشهر الجاري، ولعل أبرز تلك المفاجئات تعثر المنتخب الأرجنتيني أمام كولومبيا والهزيمة بهدفين، وقدرة المنتخب القطري على التعادل مع منتخب باراغواي وهزيمته بصعوبة أمام كولومبيا .

واليوم تُستكمل مباريات كوبا أمريكا، وتحديداً بالجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى والتي تضم كل من البرازيل وفنزويلا وبوليفيا وبيرو، وتكتسب تلك المباريات التي سوف تنطلق اليوم أهمية كُبرى لأنها المُحدد للمنتخبين المتأهلين للدور القادم عن المجموعة ” أ ” فهيا بنا نتعرف على مواعيد مباريات اليوم بكوبا أمريكا 2019 بتوقيت كل من مصر والسعودية .

مواعيد مباريات اليوم كوبا أمريكا

تنطلق اليوم السبت مباراتان بالمجموعة الأولى لتحديد الصاعدين للدور القادم، وتضم المجموعة الأولى البرازيل متصدرة المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز على بوليفيا وتعادل مع بيرو، ثم يليها منتخب بيرو برصيد 4 نقاط من تعادل مع فنزويلا وفوز على بوليفيا، ثم تأتي فنزويلا بالمركز الثالث برصيد نقطتين بتعادليين مع كل من بيرو والبرازيل، وتتذيل بوليفيا المجموعة بلا نقاط بهزيمتين من كل من البرازيل وبيرو .

ويلتقي اليوم كل من البرازيل صاحبة الأرض ضد بيرو في مباراة قوية يمتلك كلا الفريقين قبلها 4 نقاط ، ثم المباراة الثانية التي تجمع كل من فنزويلا ضد بوليفيا في لقاء سهل ولكن بمقاييس كرة القدم لا يمكن التهاون مع خصم، وتأتي المباراتين في توقيت واحد بالساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت السعودية .

وبالمتابعة سوف تكون مباراة البرازيل ضد بيرو قوية للغاية حيث لا يمكن أن يآمن أحد الفريقين بنتيجة التعادل حيث من الوارد جداً فوز فنزويلا بنتيجة كبيرة على بوليفيا، ومن ثم التعادل قد يُطيح بأحد المنتخبين وتحديداً بيرو، وعليه ستكون المباراة قوية للغاية، ثم أن مباراة فنزويلا وبوليفيا لن تكون سهلة حيث أنه اللقاء الأخير لبوليفيا الراغبة في ترك بصمة جيدة قبل المغادرة، وأيضاً فنزويلا سوف تسعى لنتيجة عريضة تؤمن لها صعود مريح بغض النظر عن نتيجة مباراة البرازيل وبيرو .