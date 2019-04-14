مواعيد مباريات اليوم لكل الدوريات والبطولات 14/4/2019 والقنوات الناقلة

ينتظر متابعي كرة القدم على المستوي المحلي والمستوي العالمي وجبات كروية دسمة اليوم فدائما ما تكون مباريات السبت والاحد ضمن اطار منافسات الدوريات الأوربية الكبرى وتكون أيام الثلاثاء والأربعاء ضمن احداث مباريات دوري أبطال أوربا بالإضافة الى البطولات القارية الأخرى والدوريات المحلية لذلك قمنا بتجميع كل اللقاءات ومواعيدها والقنوات الناقلة لنطلعكم على جميع منافسات اليوم .

مباريات اليوم 14/4/2019 في (مصر ) بطولة الكونفدرالية الأفريقية

مباراة فريق “الزمالك” المصري، وحسنية أغادير” المغربي اليوم الأحد 14 إبريل 2019

في تمام الساعة 9:00 مساءًا حيث سيتم عرض المباراة عبر قناة BeIN Sport 1 HD

أولاً: مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية:

الصفاقسي VS نكانا

الساعة 6:00 مساءًا يعرض على قناة BeIN Sport 1 HD

الساعة 6:00 مساءًا يعرض على قناة BeIN Sport 1 HD نهضة بركان VS جور ماهيا

الساعة 9:00 مساءًا يعرض على قناة BeIN Sport 2 HD

الساعة 9:00 مساءًا يعرض على قناة BeIN Sport 2 HD الزمالك VS حسنية أغادير

الساعة 9:00 مساءًا يعرض على قناة BeIN Sport 1 HD

ثانياً: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي:

ليفربول VS تشيلسي

الساعة 5:30 مساءًا يعرض على قناة BeIN Sport 2 HD

الساعة 5:30 مساءًا يعرض على قناة BeIN Sport 2 HD كريستال بالاس VS مانشستر سيتي

الساعة 3:00 مساءًا يعرض على قناة BeIN Sport 2 HD

ثالثاً: مواعيد مباريات الدوري الإسباني:

فالنسيا VS ليفانتي

الساعة 8:45 مساءًا يعرض على قناة BeIN Sport 3 HD

الساعة 8:45 مساءًا يعرض على قناة BeIN Sport 3 HD جيرونا VS فياريال

الساعة 6:30 مساءًا يعرض على قناة BeIN Sport 3 HD

الساعة 6:30 مساءًا يعرض على قناة BeIN Sport 3 HD ريال سوسيداد VS إيبار

الساعة 4:15 عصراً يعرض على قناة BeIN Sport 3 HD

الساعة 4:15 عصراً يعرض على قناة BeIN Sport 3 HD أتليتيك بيلباو VS رايو فاليكانو

الساعة 2:00 ظهراً يعرض على قناة BeIN Sport 3 HD

الساعة 2:00 ظهراً يعرض على قناة BeIN Sport 3 HD بلد الوليد VS خيتافي

الساعة 12:00 عصراً يعرض على قناة BeIN Sport 3 HD

رابعاً: مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فروسينوني VS انتر ميلان

الساعة 8:30 مساءًا يعرض على قناة BeIN Sport 4 HD

الساعة 8:30 مساءًا يعرض على قناة BeIN Sport 4 HD كييفو فيرونا VS نابولي

الساعة 6:00 مساءًا يعرض على قناة BeIN Sport 4 HD

الساعة 6:00 مساءًا يعرض على قناة BeIN Sport 4 HD سامبدوريا VS جنوى

الساعة 03:00 عصراً يعرض على قناة BeIN Sport 4 HD

الساعة 03:00 عصراً يعرض على قناة BeIN Sport 4 HD ساسول VS بارما

الساعة 08:00 مساءًا يعرض على قناة BeIN Sport 4 HD

الساعة 08:00 مساءًا يعرض على قناة BeIN Sport 4 HD فيورنيتنا VS بولونيا

الساعة 03:00 عصراً يعرض على قناة BeIN Sport 4 HD

الساعة 03:00 عصراً يعرض على قناة BeIN Sport 4 HD تورينو VS كالياري

الساعة 12:30 عصراً يعرض على قناة BeIN Sport 4 HD

خامساً: مواعيد مباريات الدوري الألماني

هوفنهايم VS هيرتا برلين

السا عة 1:030 ظهراً يعرض على قناة BeIN Sport 5 HD

السا عة 1:030 ظهراً يعرض على قناة BeIN Sport 5 HD آينتراخت فرانكفورت VS أوجسبورج

الساعة 06:00 عصراً يعرض على قناة BeIN Sport 5 HD

الساعة 06:00 عصراً يعرض على قناة BeIN Sport 5 HD فورتانا دوسلدروف VS بايرن ميونخ

الساعة 3:30 عصراً يعرض على قناة BeIN Sport 5 HD

سادساً: مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليل VS باريس سان جيرمان

الساعة 9:00 مساءًا يعرض على قناة BeIN Sport 6 HD

الساعة 9:00 مساءًا يعرض على قناة BeIN Sport 6 HD سانت إيتيان VS بوردو

الساعة 05:00 مساءًا يعرض على قناة BeIN Sport 6 HD

الساعة 05:00 مساءًا يعرض على قناة BeIN Sport 6 HD مونبلييه VS تولوز

الساعة 03:00 عصراً يعرض على قناة BeIN Sport 6 HD

الساعة 03:00 عصراً يعرض على قناة BeIN Sport 6 HD رين VS نيس

الساعة 01:00 ظهراً يعرض على قناة BeIN Sport 6 HD

ومن أبرز المباريات التي يتم متابعتها اليوم مباراة الدوري الانجليزي بين ليفربول وتشيلسي حيث أن ليفربول يريد الانفراد بالصدارة ليجعل المنافس المباشر مانشستر سيتي تحت الضغط لأن هذه المباراة هي الأصعب بالنسبة لليفربول في ما تبقي من مباريات بالدوري الانجليزي الممتاز وتكون المباراة صعبة بسبب رغبة تشيلسي بالمنافسة علي المقاعد الأوربية والمشاركة بدوري أبطال أوروبا العام القادم .

وأيضا علي مستوي مصر فهناك متابعة كبيرة لممثل مصر (نادي الزمالك) الذي يواجه حسنية أغادير في مباراة العودة ضمن اطار مباريات دور ال 16 لبطولة الكونفدرالية وكانت مباراة الذهاب أنتهب التعادل السلبي 0/0 ويريد الزمالك الحسم اليوم في القاهرة .

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