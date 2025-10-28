مواعيد مباريات بطولة غرب آسيا للناشئين اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة “العراق ضد الكويت”

اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، هو ثاني أيام بطولة غرب آسيا للناشئين 2025 المقامة حاليًا في مدينة العقبة الأردنية، حيث تٌقام اليوم ثلاث مباريات، مباراتين في المجموعة الأولى ومباراة في المجموعة الثانية، هذا ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة للدور قبل النهائي بعد الجولة الثالثة من دور المجموعات.

مواعيد مباريات بطولة غرب آسيا للناشئين اليوم الأربعاء

مباراة سوريا وفلسطين للناشئين:

هي أولى مباريات بطولة غرب آسيا للناشئين اليوم الأربعاء، منتخب سوريا للناشئين هو حامل اللقب يبدأ مشواره اليوم للدفاع عن لقبه، في حين خسر المنتخب الفلسطيني في الجولة الأولى أمام المنتخب الأردني بنتيجة 0-1، القنوات الناقلة لمباراة سوريا وفلسطين للناشئين اليوم هي قناة الكويت الرياضية، موعد بداية مباراة سوريا وفلسطين اليوم في غرب آسيا عند الساعة 3 عصرًا بتوقيت السعودية.

مباراة العراق والكويت للناشئين:.

هي ثاني مباريات اليوم في بطولة غرب آسيا، منتخب العراق خسر في الجولة الأولى أمام السعودية بنتيجة 1-2، يدخل مباراة اليوم بدون نقاط، منتخب الكويت لديه نقطة، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام لبنان، القنوات الناقلة لمباراة العراق والكويت للناشئين اليوم هي قناة كويت سبورت وقناة الرابعة الرياضية العراقية، موعد بداية المباراة عند السادسة مساء بتوقيت بغداد والكويت.

مباراة السعودية ولبنان للناشئين اليوم:

ختام مباريات اليوم الأربعاء في بطولة غرب آسيا للناشئين بالأردن، منتخب السعودية يبحث اليوم عن حسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي، بعدما فاز في الجولة الأولى أمام العراق بهدفين لهدف، منتخب لبنان يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية، بعدما حصد نقطة من الجولة الأولى بعد تعادله مع القنوات، موعد بداية مباراة السعودية ولبنان للناشئين اليوم عند الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية، 10 مساء بتوقيت دبي.