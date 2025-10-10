مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم 2026 آسيا اليوم السبت “العراق ضد إندونيسيا”

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم آسيا اليوم السبت مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم آسيا اليوم السبت

اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 هو ثاني أيام مباريات ملحق تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا، حيث تُقام اليوم مباراتين، بواقع مباراة في كل مجموعة، يذكر أن ملحق تصفيات المونديال في آسيا يضم مجموعتين، يتأهل بطل كل مجموعة لكأس العالم، في حين يتقابل أصحاب المركز الثانية وجهًا لوجه للفوز ببطاقة التأهل للملحق العالمي.

موعد مباراة عمان والإمارات اليوم:
تُقام المباراة على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، منتخب عمان لديه نقطة من التعادل مع قطر، حكم مباراة عمان وقطر اليوم في تصفيات كأس العالم هو الحكم الأسترالي ذو الأصول الإيرانية علي رضا، موعد بداية المباراة في الأوقات التالية:
الساعة 9.15 مساء بتوقيت مسقط ودبي.
الساعة 8.15 مساء بتوقيت الدوحة والرياض.

موعد مباراة العراق وإندونيسيا:
مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية، تُقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، منتخب العراق يبدأ مشواره أمام إندونيسيا الذي خسر في المباراة الأولى أمام السعودية 2-3، حكم مباراة العراق وإندونيسيا اليوم هو الحكم الصيني مانينغ، موعد بداية المباراة اليوم في الأوقات التالية:
الساعة 10.30 مساء بتوقيت العراق والسعودية.
الساعة 11.30 مساء بتوقيت دبي.
الساعة 9.30 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.
الساعة 8.30 مساء بتوقيت لندن.
الساعة 3.30 عصرُا بتوقيت نيويورك أمريكا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

منتخب العراق يواجه إندونيسيا اليوم في ملحق تصفيات كأس العالم 2026 آسيا

أخبار الرياضة

موعد الأحمر ضد الإمارات.. مباراة منتخب عمان القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 واللقاء…