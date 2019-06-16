مواعيد مباريات تونس في كأس الأمم الأفريقية 2019| تشكيل منتخب الخضر في كأس أمم أفريقيا وغياب علي معلول عن التشكيل

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة بدء كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها على أرض مصر، وذلك منذ 21 يونيو 2019 وحتى يوم 19 يوليو 2019، وهي النسخة 32 من البطولة، وكان من المقرر إقامتها في الكاميرون ولكن تم سحب الملف بسبب عدم جاهزيتها، واستطاع منتخب تونس أن يتأهل لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، ونسور قرطاج ضمن ضمن المجموعة الخامسة، مع مالي وأنجولا وموريتانيا وهي بالطبع مجموعة صعبة للغاية، ورغم مشاركة منتخب تونس في 18 بطولة لكأس الأمم الأفريقية، إلا أنهم لم يحصلوا على اللقب سوى مرة واحدة في عام 2004، وكانت البطولة حينها من تنظيم تونس، وذلك بعد فوزهم على الشقيق المغربي، وشارك المنتخب التونسي في كأس العالم 5 مرات آخرها عام 2018، وسنقدم لكم في هذا الموضوع مباريات تونس في كأس أمم أفريقيا 2019، ومجموعات البطولة وكيفية شراء تذاكر حضور المباريات.

والجدير بالذكر غياب على معلول من المنتخب الذي سيخوض مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، دون إعلان السبب من من الاتحاد التونسي، لينضم كريم العواضي، وستكون حراسة المرمي في تشكيل المنتخب المشارك للبطولة، من نصيب فاروق بن مصطفى، معز حسن، معز بن شريفية، وبخصوص الجوائز المالية فقد قررت CAF زيادتها، البطل سيحصل على 4.5 مليون دولار، والوصيف سيحصل على 2.5 مليون دولار، المشتركون في النصف النهائي 2.0 مليون دولار، والمشتركون في الربع النهائي 800.000 دولار، كما كشفت اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا عن شعار البطولة AFCON 2019، وهو الطفل توت المستوحى من توت عنخ آمون.

مواعيد مباريات تونس في كأس الأمم الأفريقية 2019

مباراة تونس وانجولا 24/6/2019 7 pm مباراة تونس ومالي 28/6/2019 4.30 pm مباراة تونس وموريتانيا 2/7/2019

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

نشرت اليوم السابع، الجدول الكامل لجميع مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 وهي كالتالي:

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أسعار تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019

في النسخة الحالية من البطولة يمكنك شراء تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019، بكل سهولة من خلال موقع تذكرتي دوت كوم tazkarti، والذي يتيح لك حجز التذاكر بخطوات سهلة وبسيطة، في البداية يتم عمل تسجيل دخول في الموقع ثم الحصول على fan ID وبعدها يتم الحصول على رقم خاص للشراء، وبعد الحصول على بطاقة التشجيع، يتم الدخول إلى الصفحة الخاصة في موقع تذكرتي، وحجز المباريات المراد حضورها، وعن تذاكر المباريات التي لا يكون بها المنتخب المصري، فهي 100 جنيه للدرجة الثالثة ” 5.8 دولار”، 300 جنيه للدرجة الثانية ” 23.3دولار”، 500 جنيه للدرجة الثالثة” 30 دولار”.

ملاعب بطولة كاس امم افريقيا 2019

استاد القاهرة الدولي، تقام عليه مباريات المجموعة الأولى.

استاد الاسكندرية، عليه مباريات المجموعة الثانية .

استاد الدفاع الجوي، تقام عليه مباريات المجموعة الثالثة ومباراة من المجموعة الرابعة.

استاد السلام، مباريات المجموعة الرابعة ومباراة من المجموعة الثالثة.

استاد السويس، تقام عليه مباريات المجموعة الخامسة ومباراة من المجموعة السادسة.

استاد الإسماعيلية، تقام عليه مباريات المجموعة السادسة ومباراة من المجموعة الخامسة.

سنتابع معكم بشكل دائم، كل ما يخص النسخة الثانية والثلاثون من بطولة أفريقيا 2019، لذلك يمكنكم حفظ هذه الصفحة ومتابعتها في أي وقت.