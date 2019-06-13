مواعيد مباريات تونس في كأس امم افريقيا 2019 مواجهات نسور قرطاج في المجموعة الخامسة| موعد مباراة تونس و أنجولا فى امم افريقيا

مباريات المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية يترقب عشاق الكرة في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها في مصر بعد فوزها بحقوق استضافة البطولة بعد سحبها من الكاميرون بسبب عدم اكتمال البنية التحتية، وتضم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 24 منتخب من مختلف أنحاء الوطن العربي من بينهم 4 منتخبات عربية مقسمين على 6 مجموعات وتضم المجموعة الخامسة منتخب تونس الذي يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة العشرين، وسوف نوافيكم بجدول ومواعيد مباريات المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى جميع مباريات تونس في كأس الأمم 2019.

مباريات المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية

تضم المجموعة الخامسة 4 منتخبات من بينهم منتخب عربي وحيد وهو منتخب تونس بالإضافة لمنتخبات مالي وموريتانيا وأنجولا، وستبدأ أولى مواجهات المجموعة الخامسة بالمباراة التي ستجمع بين منتخبي تونس وأنجولا يوم الأثنين الموافق 24 يونيو الجاري في تمام الساعة السابعة مساءًا على ملعب استاد السويس، وستقام جميع مباريات المجموعة الخامسة على أرضية ملعب استاد السويس بينما تقام المباراة الأخيرة بين منتخبي أنجولا ومالي على ملعب استاد الإسماعيلية وستلعب المباراة في نفس توقيت مباراة موريتانيا وتونس التي ستقام في نفس الموعد على ارضية استاد السويس، ونقدم لكم جدول ومواعيد مباريات المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية 2019.

المواجهة اليوم التوقيت الملعب تونس × أنجولا 24/6/2019 7:00 استاد السويس مالي × موريتانيا 24/6/2019 10:00 استاد السويس تونس × مالي 28/6/2019 4:30 استاد السويس موريتانيا × أنجولا 29/6/2019 4:30 استاد السويس تونس × موريتانيا 02/07/2019 9:00 استاد السويس أنجولا × مالي 02/07/2019 9:00 استاد الاسماعيلية

مباريات تونس في كأس الأمم الأفريقية 2019

يشارك منتخب تونس في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة العشرين في تاريخه وقد استطاع التتويج بالبطولة في عام 2004 الماضي وكان آخر ظهور له في النسخة الماضية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وسيواجه منتخب تونس في مباراته الأولى منتخب أنجولا في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية،