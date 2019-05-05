مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا غدا الإثنين الـ6 من مايو

ينتظر عشاق كرة القدم الآسوية غدا مواجهات نارية في الجولة قبل الأخيرة من دوري أبطال آسيا ،وفي هذا المقال سنعرفكم على مواعيد جميع تلك المباريات.

باختاكور الأوزبكي ضد بيرسبوليس الإيراني:

ستنطلق المباراة غدا الإثنين 6 من مايو

على تمام الساعة 13:00 بتوقيت غرينتيتش 16:00 بتوقيت مكة المكرمة

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وتعد هذه الفرصة الأخيرة لحامل اللقب بيرسبوليس الإيراني حيث لا بديل له عن الفوز لتعزيز آماله في التأهل للدور الموالي، حيث يتذيل مجموعته برصيد أربع نقاط.

استقلال طهران ضد الدحيل:

موعد المباراة:الإثنين السادس من مايو

التوقيت 16:00 بتوقيت غرينتيتش 19:00بتوقيت مكة المكرمة

ويحتل الدحيل المركز الثاني في المجموعة برصيد سبع نقاط ،وسيتأهل رسميا عندما يفوز بالمباراة.

السد ضد الأهلي

ستبدأ المباراة يوم غدا الإثنين

التوقيت 16:45 بتوقيت غرينتش 21:45بيتوقيت مكة المكرمة

ويحتاج السد إلى الفوز بالمباراة للتأهل غلى الدور القادم وهو مهمة ليس سهلة أمام الندي السعودي صاحب المركز الثاني في المجموعة.

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العين ضد الهلال

موعد المباراة:الإثنين السادس من مايو:

التوقيت على تمام الساعة19:00بتوقيت غرينتش 22:00بتوقيت مكة المكرمة

وتعد هذه المواجهة العربية الخالصة الثانية غدا ويتطلع الهلال لتحقيق نتيجة إيجابية تؤهله إلى الدوري الثمن نهائي من دوري أبطال آسيا، حيث يتصدر مجموعته برصيد تسع نقاط فيما تراجعت آمال النادي الإماراتي في التأهل لثمن النهائي حيث يحتل المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.