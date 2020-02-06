أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” الأربعاء 5 فبراير قرعة دور الثمانية فى بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 وذلك بأحد الفنادق الكبري فى القاهرة، ويشارك فى دور الثمانية فى البطولة من مصر ناديا الهلي والزمالك، وقد أسفرت القرعة عن مواجهات قوية وصعبة لقطبي الكرة المصرية، حيث يلاقى الأهلي فريق ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، ويواجه الزمالك فريق الترجي الرياضي التونسي بطل النسختين الأخيرتين للبطولة.

مواعيد مباريات دور الثمانية فى بطولة دوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي مع صنداونز الجنوب أفريقي، تقام مباراة الذهاب يوم الجمعة 28 فبراير، وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة 6 مارس 2020.

مباراة الرجاء البيضاوي المغربي مع مازيمبي الكونغولي، تُقام مباراة الذهاب يوم الجمعة 28 فبراير، على أن تُقام مباراة العودة يوم الجمعة 6 مارس 2020.

مباراة الزمالك مع الترجي ألرياضي التونسي، تُقام مباراة الذهاب يوم السبت 29 فبراير، على أن تُقام مباراة العودة يوم الجمعة 6 مارس 2020.

مباراة الوداد المغربي مع النجم الساحلي التونسي، تُقام مباراة الذهاب يوم السبت 29 فبراير، على أن تُقام مباراة العودة يوم السبت 7 مارس 2020.

مواعيد مباريات دور الثمانية فى دوري أبطال أفريقيا

الطريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

الفائز من مباراة الرجاء البيضاوي المغربي ضد مازيمبي الكونغولي يواجه فى الدور نصف النهائي الفائز من مباراة الزمالك والترجي الرياضي التونسي.

والفائز من مباراة الأهلي المصري ضد ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي يواجه الفائز من مباراة الوداد المغربي مع النجم الساحلي التونسي.