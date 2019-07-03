والآن انتهت كافة مباريات دور الـ 16 كأس الامم الافريقية دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا مصر 2019، وذلك بالأمس الموافق الثلاثاء، واليوم سنتطرق معكم وننقل لكم مواعيد مباريات دور الـ 16 كاس امم افريقيا 2019 | والقنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا من خلال موقعنا هذا تابعونا.

مواعيد مباريات دور الـ 16 كاس امم افريقيا

وتم استنتاج قرعة دور ال16 كاس امم افريقيا 2019 بناء على النتائج النهائية والمراكز التي حصل عليها المنتخبات، فقد تحددت المواجهات كالآتي في مواعيد مباريات دور الـ 16 كاس امم افريقيا

المغرب ضد بنين، المباراة يوم الجمعة الموافق 5 يوليو، فس إستاد السلام، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء. السنغال ضد أوغندا، المباراة يوم الجمعة 5 يوليو، في إستاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساء. نيجيريا ضد الكاميرون، المباراة يوم السبت 6 يوليو، في إستاد الإسكندرية، في تمام الساعة السادسة مساء. مصر ضد جنوب إفريقيا، المباراة يوم السبت 6 يوليو، في إستاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساء. مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية، المباراة يوم الأحد 7 يوليو، في إستاد الإسكندرية، في تمام الساعة السادسة مساء. الجزائر ضد غينيا، المباراة يوم الأحد الموافق 7 يوليو، فى إستاد الدفاع الجوى، في تمام الساعة التاسعة مساء. مالى ضد كوت ديفوار، المباراة يوم الإثنين الموافق 8 يوليو، في إستاد السويس، في تمام الساعة السادسة مساء. غانا ضد تونس، المباراة يوم الإثنين الموافق 8 يوليو، في إستاد الإسماعيلية، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وستبث جميع مباريات دور الـ 16 كاس امم افريقيا، على قنوات البث الارضي مثل قناة “تايم سبورت” وقناة “بى إن ماكس 1” وقناة “بى إن ماكس 2“