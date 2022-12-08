مواعيد مباريات دور 8 من كأس العالم 2022 بتوقيت فرنسا

بواسطة محمود عطا الله
مباريات دور 8 كأس العالم 2022 مباريات دور 8 كأس العالم 2022

يترقب الجميع حول العالم جدول مباريات ربع نهائي مونديال قطر 2022 بمشاركة أقوى ثمانية منتخبات في النسخة الحالية من البطولة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور الثمانية من كأس العالم 2022 بتوقيت فرنسا، وموعد مباراة المغرب المرتقبة ضد البرتغال، كما نُقدم موعد مباراة فرنسا ضد إنجلترا وديربي أوروبا الكبير.

مواعيد مباريات دور 8 من كأس العالم 2022 بتوقيت فرنسا

تبدأ مواعيد جدول مباريات دور 8 من كأس العالم 2022 بمباراة البرازيل وكرواتيا يوم الجمعة 9 ديسمبر وتبدأ عند الساعة 4 مساء بتوقيت باريس عاصمة فرنسا، مباراة الأرجنتين وهولندا تُقام في نفس اليوم الجمعة، وهي الثانية في ربع نهائي المونديال، وتبدأ عند الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي الفرنسي.

يوم السبت 10 ديسمبر سوف يكون ثاني أيام جدول ربع نهائي كأس العالم 2022، المباراة الأولى هي المباراة المرتقبة من كل الجاليات العربية في فرنسا والعالم وتجمع بين المغرب والبرتغال وتبدأ في الرابعة مساء بتوقيت باريس، المباراة الأخيرة في هذا الدور سوف تكون بين فرنسا وإنجلترا.

جدول مباريات دور 8 كأس العالم 2022 بتوقيت فرنسا
المباراة الموعد في باريس
الجمعة 9 ديسمبر 2022
مباراة البرازيل وكرواتيا 4 مساء
مباراة هولندا والأرجنتين 8 مساء
السبت 10 ديسمبر 2022
مباراة المغرب والبرتغال 4 مساء
مباراة فرنسا وإنجلترا 8 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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