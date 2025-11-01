مواعيد مباريات غرب آسيا تحت 17 سنة 2025 اليوم الأحد “سوريا ضد لبنان للناشئين”

تُقام اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 مباريات الدور قبل النهائي من بطولة غرب آسيا للناشئين تحت 17 سنة المقامة حاليًا في مدينة العقبة الأردنية، لذا نحن على موعد مع مبارياتين غاية في القوة، تجمع المباراة الأولى المنتخبين السوري واللبناني للناشئين في ديربي الشام تحت 17 سنة، وفي المباراة الثانية يلتقي منتخب السعودية تحت 17 مع المنتخب الأردني مستضيف البطولة.

القنوات الناقلة لمباريات غرب آسيا للناشئين 2025

على قنوات مفتوحة يمكن للجماهير مشاهدة بث مباراتي سوريا ضد لبنان للناشئين والسعودية ضد الأردن، حيث تنقل بطولة غرب آسيا تحت 17 سنة 2025 قناة الكويت الرياضية (كويت سبورت)، وقناة الرابعة الرياضية العراقية، يذكر أن المنتخب السوري هو حامل لقب هذه البطولة.

موعد مباراة سوريا ولبنان للناشئين:

هي أول مباريات قبل النهائي اليوم، منتخب سوريا تأهل إلى لعبة اليوم بوصفه بطل المجموعة الثانية من بطولة غرب آسيا، في حين تأهل المنتخب اللبناني وصيفًا للمجموعة الأولى، موعد لعبة سوريا للناشئين اليوم ضد لبنان عند الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة السعودية والأردن للناشئين غرب آسيا:

منتخب السعودية تحت 17 سنة تأهل لقبل النهائي لبطولة غرب آسيا بعدما حصل على صدارة المجموعة الأولى بجدارة، في حين أنهى منتخب الأردن صاحب الملعب والجمهور دور المجموعات وصيفًا للمجموعة الثانية، موعد بداية مباراة السعودية والأردن للناشئين اليوم عند الثامنة مساء بتوقيت السعودية.