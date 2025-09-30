مواعيد مباريات كأس الخليج للناشئين 2025 اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لقبل النهائي

تُقام اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 مباريات الدور قبل النهائي من كأس الخليج للناشئين 2025، حيث يلتقي منتخب قطر تحت 17 سنة في المباراة الأولى مع نظيره المنتخب السعودي، في حين ستكون مباراة العراق والإمارات للناشئين هي ثاني مباريات اليوم.

القنوات الناقلة

الجماهير الخليجية سوف تشاهد بث مباريات اليوم العراق والإمارات والسعودية وقطر للناشئين على كل القنوات الخليجية الرياضية منها على سبيل الذكر لا الحصر، قناة الكأس الرياضية، قناة السعودية الرياضية، قناة العراقية الرياضية، قناة أبوظبي الرياضية.

موعد مباراة قطر والسعودية للناشئين تبدأ عند الساعة 6 مساء بتوقيت الدوحة والرياض، في حين يبدأ موعد مباراة العراق والإمارات للناشئين عند الساعة 8.30 مساء بتوقيت العراق، 9.30 مساء بتوقيت دبي.