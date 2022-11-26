مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت أستراليا 2022

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت أستراليا مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت أستراليا

تتابع كل الجماهير في أستراليا مباريات مونديال قطر 2022 ومباريات المغرب وتونس والسعودية ومباريات منتخب أستراليا لكرة القدم، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت أستراليا ومدينة سيدني، هذا وتتواصل العروض القوية لمباريات المونديال، وسط تنظيم ناجح ومبهر من جانب قطر الدولة المنظمة للبطولة.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت أستراليا

  1. يوم السبت 26 نوفمبر يوم هام من ايام جدول مباريات مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت سيدني في أستراليا، حيث تُقام في هذا اليوم مباريات الجولة الثانية من المجموعتين الثالثة والرابعة.
  2. مباراة أستراليا اليوم السبت في جدول مواعيد مونديال قطر سوف تكون عند الساعة 9 مساء بتوقيت سيدني في أستراليا، وستكون ضد تونس وستكون مباراة صعبة علي الفريقين الباحثين عن النقاط الثلاث.

  3. مباريات أستراليا والمغرب وتونس في كأس العالم بتوقيت سيدني
    مباريات أستراليا والمغرب وتونس في كأس العالم بتوقيت سيدني
  4. مباراة السعودية اليوم السبت في كأس العالم 2022 سوف تكون أمام بولندا، وهي حاسمة للأخضر السعودي الباحث عن الفوز ببطاقة التأهل للدور القادم، تبدأ مباراة السعودية وبولندا في الساعة 12 عند منتصف الليل.
  5. تستأنف مباريات المغرب القادمة بتوقيت سيدني أستراليا في كأس العالم يوم الأحد عند منتصف الليل، ومواجهة قوية ضد بلجيكا.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت أستراليا
المباراة الموعد بتوقيت سيدني
يوم السبت 26 نوفمبر 2022
مباراة هولندا والإكوادور 3 فجرا
مباراة إنجلترا وأمريكا 6 صباحا
مباراة أستراليا وتونس 9 مساء
مباراة السعودية وبولندا 12 منتصف الليل
الأحد 27 نوفمبر 2022
مباراة فرنسا والدنمارك 3 فجرا
مباراة الأرجنتين والمكسيك 6 صباحا
مباراة اليابان وكوستاريكا 9 مساء
مباراة المغرب وبلجيكا 12 منتصف الليل
الإثنين 28 نوفمبر 2022
مباراة كرواتيا وكندا 3 فجرا
مباراة إسبانيا وألمانيا 6 صباحا
مباراة صربيا والكاميرون 9 مساء
مباراة كوريا وغانا 12 منتصف الليل
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
مباراة البرازيل وسويسرا 3 فجرا
مباراة البرتغال وأوروجواي 6 صباحا
الأربعاء 30 نوفمبر 2022
مباراة السنغال والإكوادور 2 فجرًا
مباراة عولندا وقطر 2 فجرًا
مباراة إيران وأمريكا 6 صباحًا
مباراة إنجلترا وويلز 6 صباحًا
الخميس 1 ديسمبر 2022
مباراة أستراليا والدنمارك 2 فجرًا
مباراة تونس وفرنسا 2 فجرًا
مباراة السعودية والمكسيك 6 صباحًا
مباراة الأرجنتين وبولندا 6 صباحًا
الجمعة 2 ديسمبر 2022
مباراة المغرب وكندا 2 فجرًا
مباراة كرواتيا وبلجيكا 2 فجرًا
مباراة اليابان وإسبانيا 6 صباحًا
مباراة ألمانيا وكوستاريكا 6 صباحًا
السبت 3 ديسمبر 2022
مباراة غانا وأوروجواي 2 فجرًا
مباراة البرتغال وكوريا 2 فجرًا
مباراة البرازيل والكاميرون 6 صباحًا
مباراة سويسرا وصربيا 6 صباحًا
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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