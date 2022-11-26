مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت أستراليا 2022

تتابع كل الجماهير في أستراليا مباريات مونديال قطر 2022 ومباريات المغرب وتونس والسعودية ومباريات منتخب أستراليا لكرة القدم، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت أستراليا ومدينة سيدني، هذا وتتواصل العروض القوية لمباريات المونديال، وسط تنظيم ناجح ومبهر من جانب قطر الدولة المنظمة للبطولة.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت أستراليا
- يوم السبت 26 نوفمبر يوم هام من ايام جدول مباريات مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت سيدني في أستراليا، حيث تُقام في هذا اليوم مباريات الجولة الثانية من المجموعتين الثالثة والرابعة.
- مباراة أستراليا اليوم السبت في جدول مواعيد مونديال قطر سوف تكون عند الساعة 9 مساء بتوقيت سيدني في أستراليا، وستكون ضد تونس وستكون مباراة صعبة علي الفريقين الباحثين عن النقاط الثلاث.
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- مباراة السعودية اليوم السبت في كأس العالم 2022 سوف تكون أمام بولندا، وهي حاسمة للأخضر السعودي الباحث عن الفوز ببطاقة التأهل للدور القادم، تبدأ مباراة السعودية وبولندا في الساعة 12 عند منتصف الليل.
- تستأنف مباريات المغرب القادمة بتوقيت سيدني أستراليا في كأس العالم يوم الأحد عند منتصف الليل، ومواجهة قوية ضد بلجيكا.
|مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت أستراليا
|المباراة
|الموعد بتوقيت سيدني
|يوم السبت 26 نوفمبر 2022
|مباراة هولندا والإكوادور
|3 فجرا
|مباراة إنجلترا وأمريكا
|6 صباحا
|مباراة أستراليا وتونس
|9 مساء
|مباراة السعودية وبولندا
|12 منتصف الليل
|الأحد 27 نوفمبر 2022
|مباراة فرنسا والدنمارك
|3 فجرا
|مباراة الأرجنتين والمكسيك
|6 صباحا
|مباراة اليابان وكوستاريكا
|9 مساء
|مباراة المغرب وبلجيكا
|12 منتصف الليل
|الإثنين 28 نوفمبر 2022
|مباراة كرواتيا وكندا
|3 فجرا
|مباراة إسبانيا وألمانيا
|6 صباحا
|مباراة صربيا والكاميرون
|9 مساء
|مباراة كوريا وغانا
|12 منتصف الليل
|الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
|مباراة البرازيل وسويسرا
|3 فجرا
|مباراة البرتغال وأوروجواي
|6 صباحا
|الأربعاء 30 نوفمبر 2022
|مباراة السنغال والإكوادور
|2 فجرًا
|مباراة عولندا وقطر
|2 فجرًا
|مباراة إيران وأمريكا
|6 صباحًا
|مباراة إنجلترا وويلز
|6 صباحًا
|الخميس 1 ديسمبر 2022
|مباراة أستراليا والدنمارك
|2 فجرًا
|مباراة تونس وفرنسا
|2 فجرًا
|مباراة السعودية والمكسيك
|6 صباحًا
|مباراة الأرجنتين وبولندا
|6 صباحًا
|الجمعة 2 ديسمبر 2022
|مباراة المغرب وكندا
|2 فجرًا
|مباراة كرواتيا وبلجيكا
|2 فجرًا
|مباراة اليابان وإسبانيا
|6 صباحًا
|مباراة ألمانيا وكوستاريكا
|6 صباحًا
|السبت 3 ديسمبر 2022
|مباراة غانا وأوروجواي
|2 فجرًا
|مباراة البرتغال وكوريا
|2 فجرًا
|مباراة البرازيل والكاميرون
|6 صباحًا
|مباراة سويسرا وصربيا
|6 صباحًا