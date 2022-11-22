مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت الإمارات 2022

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت الإمارات 2022 مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت الإمارات 2022

تتواصل مباريات مونديال قطر 2022 بمشاركة 32 منتخبًا من منتخبات العالم مقسمين على ثماني مجموعات، هذا ونستعرض معكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت الإمارات ومدنها دبي وأبوظبي، حيث تتابع الجماهير في دولة الإمارات مواعيد مباريات السعودية وتونس والمغرب وقطر في المونديال، إلى جانب متابعة باقي المنتخبات القوية في تلك البطولة الأقوى على مستوى لعبة كرة القدم.

مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت الإمارات 2022

  1. اليوم الثلاثاء هو ثالث أيام جدول مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت الإمارات 2022 وبتوقيت دبي وأبوظبي، حي يتابع الملايين في الإمارات مباريات المونديال، السعودية تبدأ مشوار كأس العالم بمواجهة صعبة أمام الأرجنتين عند الساعة 2 عصرا.

  2. مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت دبي الإمارات 2022
    مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت دبي الإمارات 2022
  3. مباريات تونس في كأس العالم 2022 بتوقيت الإمارات تبدأ اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر ومباراة هامة ضد الدنمارك عند الساعة 5 مساء، وهي مباراة في المجموعة الرابعة.
  4. مباريات المغرب في مونديال قطر 2022 تبدأ الأربعاء 23 نوفمبر ومباراة هامة ضد كرواتيا تبدأ عند الساعة 2 عصرا بتوقيت دبي.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت الكويت
المباراة الموعد
يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
مباراة الأرجنتين والسعودية 2 عصرا
مباراة تونس والدنمارك 5 مساء
مباراة المكسيك وبولندا 8 مساء
مباراة فرنسا وأستراليا 11 مساء
يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022
مباراة المغرب وكرواتيا 2 عصرا
مباراة ألمانيا واليابان 5 مساء
مباراة إسبانيا وكوستاريكا 8 مساء
مباراة بلجيكا وكندا 11 مساء
يوم الخميس 24 نوفمبر 2022
مباراة سويسرا والكاميرون 2 عصرا
مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية 5 مساء
مباراة البرتغال وغانا 8 مساء
مباراة البرازيل وصربيا 11 مساء
يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022
مباراة ويلز وإيران 2 عصرا
مباراة قطر والسنغال 5 مساء
مباراة هولندا والإكوادور 8 مساء
مباراة إنجلترا وأمريكا 11 مساء
يوم السبت 26 نوفمبر 2022
مباراة تونس وأستراليا 2 عصرا
مباراة السعودية وبولندا 5 مساء
مباراة فرنسا والدنمارك 8 مساء
مباراة الأرجنتين والمكسيك 11 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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