تتواصل مباريات مونديال قطر 2022 بمشاركة 32 منتخبًا من منتخبات العالم مقسمين على ثماني مجموعات، هذا ونستعرض معكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت الإمارات ومدنها دبي وأبوظبي، حيث تتابع الجماهير في دولة الإمارات مواعيد مباريات السعودية وتونس والمغرب وقطر في المونديال، إلى جانب متابعة باقي المنتخبات القوية في تلك البطولة الأقوى على مستوى لعبة كرة القدم.

مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت الإمارات 2022

اليوم الثلاثاء هو ثالث أيام جدول مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت الإمارات 2022 وبتوقيت دبي وأبوظبي، حي يتابع الملايين في الإمارات مباريات المونديال، السعودية تبدأ مشوار كأس العالم بمواجهة صعبة أمام الأرجنتين عند الساعة 2 عصرا. مباريات تونس في كأس العالم 2022 بتوقيت الإمارات تبدأ اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر ومباراة هامة ضد الدنمارك عند الساعة 5 مساء، وهي مباراة في المجموعة الرابعة. مباريات المغرب في مونديال قطر 2022 تبدأ الأربعاء 23 نوفمبر ومباراة هامة ضد كرواتيا تبدأ عند الساعة 2 عصرا بتوقيت دبي.